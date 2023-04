Ganzer Fußball-Samstag abgeblasen

Werbung

Es war zu erwarten. Nachdem in der 1. Klasse Waldviertel gestern keine Partie abgesagt werden konnte, da ausnahmsweise kein Freitagabend-Spiel stattfand, regnete es dafür am heutigen Samstag sprichwörtlich Absagen. Sowohl der brisante Abstiegsgipfel am Abend um 19.30 Uhr zwischen Schlusslicht Windigsteig und dem Vorvorletzten Rappottenstein musste abgesagt werden, als auch die drei Nachmittags-Begegnungen um 16.30 Uhr: Das Spitzenspiel zwischen Vize-Herbstmeister Weitra und Tabellenführer Dobersberg, das Aufsteiger-Duell zwischen Nondorf und Schwarzenau sowie das Aufeinandertreffen des Siebten Kautzen mit dem zehntplatzierten Brand-Nagelberg.

Ersatztermine stehen noch aus.