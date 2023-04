Abstiegskampf: Zwei aus drei erwischt‘s

Werbung

SV Windigsteig (5 Punkte) Wetterbedingt fiel der gesamte Spieltag ins Wasser. Für Schlusslicht Windigsteig war das besonders bitter, am Samstag wäre das direkte Duell mit Rappottenstein angestanden. „Wegen der Spielpraxis ist es schade. Wir sind ein Verein, der keinen Trainingsplatz hat, deswegen konnten wir auch nicht trainieren“, schilderte Windigsteigs Trainer David Hrubý. Seiner Truppe gelangen aus den ersten drei Frühjahrsspielen drei Punkte, 3:1 siegten die Windigsteiger gegen St. Martin. Ansonsten setzte es Abfuhren gegen Vitis (1:3) und Dobersberg (0:2). Hinsichtlich des Trios im Abstiegskampf gab sich Hrubý pragmatisch: „Ich will nicht spekulieren, was wir gut machen oder nicht gut machen. Jedes Spiel wird ein Kampf und wir wollen von den hinteren Positionen aus angreifen.“ Ein Ersatztermin für das Spiel gegen Rappottenstein steht noch aus, Mitte Mai gibt‘s das direkte Duell mit Hartl Haus. Davor trifft der Letzte noch auf Gastern, Litschau und Kautzen. Hrubý: „Uns steht ein harter Kampf bevor. Für uns sind jeder Punkt und jede gute Leistung ein Schub.“

USC Hartl Haus Echsenbach (8 Punkte) Auf dem vorletzten Platz findet sich derzeit Hartl Haus Echsenbach wieder. Der Gebietsliga-Absteiger droht damit, gar in die 2. Klasse durchzurauschen. Aus den drei bisherigen Frühjahrspartien holten die „Echsen“ einen Punkt, beim 5:5 gegen Vize-Herbstmeister Weitra. Auch gegen Bezirksrivale Schwarzenau blieb der USC dran, unterlag knapp 2:3. Gegen Nondorf gab‘s ein 0:1. Am Sonntag hätten die „Echsen“ Raxendorf empfangen. Für Hartl Haus-Coach Johannes Grubeck keine willkommene Verschnaufpause: „Wir hätten gerne gespielt, aber der Schnee hat den Platz kaputt gemacht.“

Am Wochenende trifft Echsenbach auf Brand-Nagelberg, anschließend geht‘s gegen Vitis und St. Martin, bevor dann Mitte Mai direkt hintereinander die Duelle mit Windigsteig und Rappottenstein anstehen. Grubeck fand für die nächsten Wochen klare Worte: „Jetzt kommen die Gegner, wo wir punkten müssen. Das hört sich hart an, aber die nächsten Matches sind entscheidend. Die direkten Duelle musst du sowieso gewinnen.“

USC Rappottenstein (8 Punkte) Derzeit tabellarisch als Vorvorletzter noch am rettenden Ufer, allerdings punktegleich mit Hartl Haus und nur zwei Zähler vor Windigsteig: Auch Rappottenstein steckt im tiefen Abstiegskampf, auf den Elften Litschau fehlen schon neun Zähler. Die „Ritter“ holten im Frühling erst einen Punkt – 2:2 gegen Brand-Nagelberg. Ansonsten setzte es klare Niederlagen gegen Vitis (0:2) und St. Martin (1:5). Trainer Mario Huber begrüßte die Absage des direkten Duells mit Windigsteig: „Diese Pause ist einmal gut.“ Schade sei aber, dass man aufgrund der Platzverhältnisse auch nicht trainieren konnte. Damit sein Team kein 2. Klasse-Ticket bucht, sei für Huber „volle Motivation“ nötig: „Jedes Spiel muss für uns ein Endspiel sein.“ Dabei haben die Rappottensteiner schwere Aufgaben vor der Brust: Am Wochenende geht’s zu Tabellenführer Dobersberg, es folgen Spiele in Gastern, Litschau und Kautzen: „Ich hoffe, dass wir die Leistungen aus dem Training abrufen können und unterschätzt werden. Wir können eigentlich nur gewinnen.“ Nach den drei Partien geht‘s gegen Echsenbach.