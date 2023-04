Hartl Haus will in Schwarzenau Revanche für 1:7

Werbung

Am Samstag ist Derbytime im Bezirk Zwettl. Die beiden Nachbarvereine Schwarzenau und Hartl Haus Echsenbach kreuzen die Klingen. Ein Blick auf die Tabelle genügt, und festzustellen, dass die Eisenbahner nicht nur wegen des Heimvorteils in der Favoritenrolle sind. Denn die Gäste kämpfen, zur Zeit auf dem vorletzten Platz liegend, um den Klassenerhalt. Schwarzenau braucht sich diesbezüglich mit 24 Punkten auf Platz vier angesiedelt, darüber nicht den Kopf zerbrechen.

An die 1:7-Heimschlappe erinnert man sich bei den Echsen ungern. „Wir werden alles probieren, um zu punkten“, lautet die Parole von Coach Johannes Grubeck. Dass es mit einer so schlechten Abwehrleistung wie beim 5:5 gegen Weitra nicht reichen wird, ist dem Trainer klar. „Ich muss auf alle Fälle die Defensive stabilisieren und versuchen, dass wir das Duo Jaroslav Kubat/Lukas Merkl in den Griff bekommen.“

„Wir wollen besser Fußball spielen als in Kautzen“

Die Eisenbahner hingegen können gelassen dem Derby entgegenfiebern. Aber nach der unglücklichen 1:2-Niederlage in Kautzen, wo man mit einem Mann weniger in der Nachspielzeit den alles entscheidenden Treffer hinnehmen musste, ist man heiß auf einen Dreier. „Wir wollen besser Fußball spielen wie in Kautzen, die Niederlage wieder gutmachen. Uns nach dem Spiel gemütlich zusammensetzten und einen Sieg feiern“, betont Trainer Stefan Erlebach. Auf zwei Spieler muss der Coach auf jeden Fall verzichten. Michael Mürwald ist nach der gelb-roten Karte in Kautzen gesperrt, Fabian Regen befindet sich im Ausland.