Nullnummer in Brand

Brand-Nagelberg - Hartl Haus 0:0. Keine Tore sahen die 130 Besucher beim Heimspiel der Glaser-Elf gegen Hartl Haus. Es war dies erst das vierte Torlose Remis in der laufenden Meisterschaft. „Wir hatten genug Chancen um drei Punkte einzufahren, leider fehlt uns im Angriff ein Knipser“, bringt es Coach Martin Glaser auf den Punkt. Mit Florian Lavicka war ein etatmäßiger Angreifer gesperrt, sodass Pascal Kamhuber Alleinunterhalter an vorderster Front war. Und in Minute 90 auch noch unfreiwillig den möglichen Siegestreffer durch Peter Sulek verhinderte. „Pascal stand bei einem Schuss von Sulek, der wahrscheinlich im Tor gelandet wäre, unglücklich im Weg und blockierte den Schuss“, schildert Glaser. Der war aber, auch deshalb, weil die Gäste gut dagegenhielten und ebenfalls zwei gute Tormöglichkeiten vorfanden, mit der Punkteteilung nicht ganz unglücklich. „Besser ein Punkt als keiner.“ Pech hatte Khuslen Narangerel, dessen Freistoß um die schlecht postierte Mauer vorbei Tormann Haci Mustafa Ersoy gerade noch an die Stange lenken konnte. Der SC Hartl Haus verließ mit dem einen gewonnenen Punkt vorerst die Abstiegsplätze, und ist nun Vorvorletzter.

Brand-Nagelberg ist am Wochenende zweimal im Einsatz. Am Samstag ist man in Nondorf zu Gast. Da fehlt Kamhuber wegen Sperre nach seiner fünften Gelben Karte. Am Montag ist Nachbarverein Litschau zu Gast, da könnte Kamhuber wieder dabei sein. Sein Einsatz ist aber verletzungsbedingt fraglich. In Echsenbach steigt ebenfalls am Samstag das Nachbarderby gegen Vitis.

Statistik:

USV Brand-Nagelberg - Hartl Haus USC 0:0 (0:0)

Torfolge:

Karten: Hofbauer (79., Gelbe Karte Foul), Kamhuber (66., Gelbe Karte Kritik)Kocourek (90+2., Gelbe Karte Foul), Barman (51., Gelbe Karte Foul)

USV Brand-Nagelberg: Fritz, Narangerel (90+2. Stückler), Hofbauer (86. Schachtner), Hofmann Kevin, Schindl Marcel, Stubenvoll (68. Haimböck), Kamhuber, Hofmann Georg, Sulek, Brückl, Redl

Hartl Haus USC: Holzinger Marco, Terzi, Homolka (HZ. Holzinger), Herzan, Önsoy, Ersoy, Scheibelberger (77. Böltner), Kerschbaum, Barman, Kocourek, Vavrina

129 Zuschauer, Schiedsrichter: Leopold Deimel