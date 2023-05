Ein Freistoß entschied das Waldviertler „Derby of Love“

Brand-Nagelberg - Litschau 0:1. Große Kulisse, fußballerische Magerkost – so lässt sich das Nordderby mit einem Satz beschreiben. Die Ausfälle auf beiden Seiten konnten nur schwer kompensiert werden. Das Match wogte ständig hin und her, Chancen wurden jede Menge liegen gelassen. Daniel Eichinger, nach längerer Zeit wieder in der Startaufstellung, verpasste den Ball nur ganz knapp (13.).

Auf der Gegenseite wurde ein Schuss von Lavicka gerade noch rechtzeitig geblockt und zur Ecke abgewehrt. Sulek tastete sich ganz knapp an das Tor heran. Doch der spielfreudige Slowake traf aus gut und gerne 25 Meter nur die Latte. Augenblicke später klatschte ein Freistoß von Ondrej Sulek an die Latte, den Abpraller köpfte Ondrej Sourek ans Lattenkreuz. Das war dann schon alles in Halbzeit eins.

Spannung erst im Finish

Der zweite Spielabschnitt wurde dann etwas härter und mit vielen Zweikämpfern geführt. Da war viel Brisanz zu spüren. Großchance dann in Minute 55 für das Heimteam. Einmal blockte ein Litschauer Verteidiger den Ball, den Abpraller wehrte Kubat mit der Brust ab. In Minute 67 fiel aus einem Freistoß doch noch der ersehnte Treffer zum Leidwesen der Hausherren. Kavka, der beste Spieler am Platz, hämmerte einen Freistoß aus etwa 25 Meter über die Mauer unter die Latte – 0:1.

Das einige Zeit später gefallene 2:0 aberkannte Schiedsrichter Markus Marchsteiner wegen einer Abseitsstellung des Torschützen Fabian Fritz. Die Schlussminuten hatten es dann noch in sich. Da traf der aufgerückte Weisgrab nur Aluminium, auf der anderen Seite scheiterte der eingewechselte Thomas Polt mit seinem Abschlussversuch an der Brust von Jiri Kubat.

Brand-Nagelberg steht am Samstag ein weiteres Heimspiel gegen Weitra ins Haus, Litschau muss die weite Reise nach Rappottenstein antreten.

Statistik:

USV Brand-Nagelberg - Litschau 0:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (67., Freistoß) Kavka

Karten: Kamhuber (51., Gelbe Karte Unsportl.), Lavicka (75., Gelbe Karte Foul)Weisgram (34., Gelbe Karte Foul)

USV Brand-Nagelberg: Narangerel, Schindl Marcel, Sulek, Stückler (74. Polt), Haimböck, Hofmann Kevin, Redl Philip, Hofmann Georg, Kamhuber (68. Stubenvoll), Lavicka, Fritz Tobias

Litschau: Hackl, Friedrich, Kubat, Hofbauer, Kavka, Mantler Jakob (HZ. Scherzer), Šourek, Stiedl, Fritz Fabian, Eichinger (84. Redl), Weisgram

240 Zuschauer, Schiedsrichter: Markus Marchsteiner