Teams wollen im Waldviertler „Derby of Love“ wieder in die Spur finden

Werbung

Am Karsamstag ist es wieder einmal soweit. Das im Oberen Waldviertel als „Derby of Love“ bezeichnete Spiel der beiden nördlichsten Ligavertreter des Bezirkes, Brand-Nagelberg gegen Litschau, steht am Programm.

Die Vorzeichen sind sportlich gesehen, für beide Vereine nicht allzu rosig. Die Hausherren sind nach der klaren 0:3-Niederlage in Gastern mit 19 Punkten am Konto auf Platz zehn abgerutscht, Litschau befindet sich mit 14 Punkten einen Platz dahinter – allerdings wegen der witterungsbedingten Absage des Heimspiels gegen Raxendorf (Nachtrag am Ostermontag) mit einem Spiel weniger.

Teams hoffen auf Rückkehrer

Im Herbst teilten sich die Schrammelstädter mit den Brandern die Punkte (3:3). Diesmal wollen beide Vereine einen Dreier einfahren. Brand-Nagelberg-Coach Martin Glaser relativiert nach dem 0:3 in Gastern schließlich ein wenig, wäre auch mit einem Punkt nicht ganz unglücklich: „Wir waren in Gastern ersatzgeschwächt, daher ohne Chance. Mit Jens Hofbauer, Philip Redl und Khuslen Narangerel fehlten drei Stammspieler. Ich hoffe, dass alle drei bis Samstag fit werden“, sagt Glaser. Sicher fehlen wird Florian Lavicka, der wegen der fünften gelben Karte gesperrt ist.

Bei Litschau hingegen sollten – Stand Montagabend – alle Spieler an Bord sein. „Wir gehen davon aus, dass Vit Brabec bis Samstag fit sein wird und wollen in den beiden Spielen am Osterwochenende sechs Punkte einfahren“, gibt sich Sportleiter Ralf Wagesreither sehr optimistisch. Auf der Kommandobrücke wird in beiden Partien noch kein neuer Trainer Platz nehmen. Nach Ostern möchte Wagesreither den neuen Trainer präsentieren: „Es sind aber nur noch ein paar Details, die wir klären müssen.“

12 Kilometer zu Fuß: Wandertag zum Derby

Die Schrammelstädter können wieder auf eine große Unterstützung setzten. Der Fanclub USC Fighters im Verbund mit dem Verein, planen einen Fanmarsch – sofern das Wetter mitspielt. Denn die Anreise mit dem Zug ist diesmal nicht möglich, da die Strecke wegen Umbauarbeiten noch gesperrt ist. „Es haben sich schon über 50 Personen angemeldet“, berichtet Organisator Patrick Volkmann.

Die etwa 12 Kilometer lange Strecke führt über Güterwege von Litschau über Schönau, Kibitzhäuser und Reichenbach nach Gopprechts, wo Obmann-Stellvertreter Werner Stückler bei seinem Anwesen eine Labestation eingerichtet hat. „Dort stößt eine zweite Gruppe dazu, die bis dahin von Litschau mit dem öffentlichen Autobus bis Gopprechts fährt“, erklärt Volkmann.

Der letzte Streckenabschnitt führt dann gemeinsam entlang des Iron Curtain Trail über Finsternau direkt zum Brander Birkenstadion.