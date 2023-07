Knapp vor dem Saisonstart: Verletzungen als Wermutstropfen

Die sehr kurze Vorbereitungsphase neigt sich schon wieder dem Ende zu. In zwei Wochen beginnt bereits die Meisterschaft. Bei Weitra, Nondorf und vor allem bei Brand-Nagelberg standen Umbrüche zu Buche - dementsprechend muss in der kurzen Zeit noch an der richtige Zusammenstellung der Formationen gefeilt werden. Für einige Trainer wird da die Zeit langsam knapp.

So etwa beim USV Brand-Nagelberg, der wegen der langen Verletztenliste das Testspiel am kommenden Wochenende in Raabs abgesagen musste. „Damit bleibt uns nur noch ein Testspiel gegen Sallingberg/Ottenschlag bevor es bei Aufsteiger Langschlag ernst wird“, bedauert der gerade urlaubende Trainer Markus Dangl. Kurzfristig wurde nun für Sonntag noch ein Test gegen Hobbyligist Oberstrahlbach eingeschoben. Dabei wäre noch viel zu tun, denn trotz des 3:1-Sieg gegen Eibenstein ortet der neue Coach noch einige Mängel. „Das Spiel war zwar gegenüber der Vorwoche eine Steigerung, es passieren aber noch zu viele Abspielfehler und die daraus folgenden Ballverluste.“

Weitra überraschte in Gmünd

Nondorf gewann in Pfaffenschlag knapp mit 5:4, wobei das Siegestor erst in der letzten Minute fiel. Trainer Horst Mager bemängelt die Konzentration beim Abwehrverhalten. „Die Gegentore entstanden durch Individualfehler, das müssen wir abstellen.“ Trotz des Fehlens von vier Stammspielern war es laut Mager ein guter Test gegen einen starken Gegner. Wermutstropfen: Neuzugang Matej Riha zog sich eine Zerrung zu - Ausfallzeit ungewiss. Mit Allentsteig steht am Samstag der dritte 2.-Klasse-Verein als Testspielpartner am Programm.

Eine Stunde hielt Weitra am Freitag daheim gegen Gmünd stark dagegen, führte bis zu diesem Zeitpunkt mit 1:0. Danach wechselte Trainer Klaus Doppler kräftig durch – Endstand 1:5. Selbst der Coach war von der Performance seiner Jungs angetan. „Ich war positiv überrascht. In Halbzeit eins haben wir gut verteidigt, dem Gegner wenig Platz gelassen.“ Bitter: Martin Popelka zog sich knapp vor der Pause in Gmünd eine Knieverletzung zu. Die Diagnose steht noch aus. Am Freitag ist St. Bernhard in der Braustadt zu Gast.