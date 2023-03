Brand-Nagelberg glich gegen die Ritter zweimal aus

„Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen“, war man sich im Lager der Heimischen vor dem Duell mit Rappottenstein einig. Aber oft kommt es eben anders, als man denkt. Pascal Kamhuber, der kein einziges Vorbereitungsspiel absolvierte rückte in Startelf des USV Brand-Nagelberg, weil Florian Lavicka krankheitsbedingt nicht einsatzfähig war.

Mit einem Elfer in die Partie

Nach einem ungeschickten Zweikampf von Marcel Schindl mit Nikoley Schibany zeigte Schiedsrichter Haci Tarhan schon in Minute zwei auf den Elfmeterpunkt. Eine Entscheidung, die man treffen kann, aber nicht muss. Stefan Kropik trat an, Tormann Tobias Fritz erriet die Ecke, war mit den Fingern noch dran, konnte den Einschlag ins Tor aber nicht verhindern.

Die Glaser-Elf erholte sich von diesem Schock allmählich, übernahm die Kontrolle über das Spielgeschehen. In Minute 19 tanzte Peter Sulek quer zur Strafraumlinie laufend drei Gegner aus und zog mit links ab. Der Ball schlug unter den Händen von Tormann Danijel Jozic flach im rechten Eck ein – 1:1.

Die Heimischen blieben zwar die spielbestimmende Elf, bis auf einen Freistoß von Sulek in Minute 23, der knapp neben das Tor ging, musste der Keeper der Auswärtigen kaum eingreifen. Rappottenstein tauchte hingegen gar nicht mehr vor dem Tor von Fritz auf.

Brander liefen an, Rappottenstein verteidigte

Nach Seitenwechsel ersetzte Daniel Bula den angeschlagenen Philip Brückl, bei den Rittern blieb Schibany verletzungsbedingt in der Kabine, für ihn kam Pavel Bolina. Gegen nun sehr tief stehende Gäste liefen die Heimischen immer wieder erfolglos an. Sulek versuchte Rappottenstein per Doppeldeckung aus dem Spiel zu nehmen, das gelang teilweise.

Den Hausherren lief allmählich die Zeit davon. Die Gäste bekamen dadurch mehr Platz für Konter, spielten diese aber nie wirklich gefährlich zu Ende. Der von Trainer Martin Glaser von der Innenverteidigung nach vorne gezogene Georg Hofmann schaffte per Kopf nach Freistoßvorlage von Khuslen Narangerel den verdienten Ausgleich (82.).

"Drei Punkte waren möglich"

In den restlichen Minuten plus Nachspielzeit blieb es jedoch bei der Punkteteilung. Trainer Martin Glaser: „Ich bin trotzdem mit der Leistung zufrieden, kann niemand von den Spielern, die brav kämpften, einen Vorwurf machen.“ Sein Pendant auf Rappottensteiner Seite, Mario Huber, konnte letztlich mit der Punkteteilung leben, schränkte aber ein: „Wenn man zweimal führt und dann knapp vor Spielende den Ausgleich kassiert, wären auch drei Punkte möglich gewesen.“

Rappottenstein ist am Freitag in Vitis zu Gast. Dessen Coach Thomas Höbarth es sich nicht nehmen ließ, den Rittern vor Ort auf die Beine zu schauen. Brand-Nagelberg ist am Sonntag in Gastern zu Gast. Das Heimspiel gewann man mit 2:1. Mit diesem Ergebnis könnte Glaser auch diesmal sehr gut leben.

USV Brand-Nagelberg - Rappottenstein 2:2 (1:2)

Sonntag, 26. März 2023, Brand, 75 Zuseher, SR Haci Tarhan

Tore:

0:1 Stefan Kropik (2., Elfmeter)

1:1 Peter Sulek (19.)

1:2 Daniel Böhm-Gundacker (41.)

2:2 Georg Hofmann (82.)

USV Brand-Nagelberg: T. Fritz, M. Schindl, K. Narangerel, K. Hofmann, C. Haimböck (74. J. Stubenvoll), P. Kamhuber (74. T. Polt), P. Sulek, G. Hofmann, P. Redl, P. Brückl (HZ. D. Bula), J. Hofbauer; P. Bauer, P. Riesenfellner, P. Stückler

Trainer: Martin Glaser

Rappottenstein: D. Jozic - M. Hami - F. Schartmüller (77. M. Trondl), S. Kropik, D. Böhm-Gundacker - M. Hammerl - J. Michalec, T. Haider - L. Pichler, B. Wagner - N. Schibany (HZ. P. Bolina); L. Huber, R. Penka, S. Binder, R. Hahn

Trainer: Mario Huber

Karten:

Gelb: Marcel Schindl (12., Foul) bzw. Fabian Schartmüller (10., Foul), Jiri Michalec (60., Unsportl.), Benjamin Wagner (78., Foul)