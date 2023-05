Keine Tore in Brand

Brand-Nagelberg - Weitra 0:0. Keine Tore bekamen die etwa 120 Zuschauer in Brand zu sehen. Beide Mannschaften mussten einige Stammspieler vorgeben. Bei den Heimischen fehlten Philip Brückl, Florian Lavicka und Julian Stubenvoll, bei Weitra Michael Walter, Martin Popelka und Jiri Havelka. Auch Trainer Klaus Doppler saß, da beruflich unabkömmlich, nicht auf der Bank. In der ersten halben Stunde verzeichneten die Heimischen, angetrieben von Peter Sulek (der wegen Rückenproblemen eine Viertelstunde vor Schluss vom Feld musste) ein leichtes spielerisches Übergewicht. Doch beim Toreschießen tun sich die Mannen von Coach Martin Glaser momentan sehr schwer. In sechs Spielen gab es nicht nur keinen Sieg, sondern wurden lediglich drei Tore erzielt. „Diesmal hatten wir wirklich gute Möglichkeiten, aber Martin Schlögl im Weitraer Tor hielt einfach alles. Mit der Leistung bin ich zufrieden, wir haben wirklich gut gespielt. Nur fehlt uns ein absoluter Knipser“, meinte Glaser. Der Coach trauert den Chancen von Pascal Kamhuber, der allein aufs Tor lief sowie Kevin Hofmann, dessen Schuss Schlögl super parierte, nach. Auch die Gäste kamen zu ihren Möglichkeiten, vergaben zwei Hochkaräter. Im Finish wurde es noch einmal hektisch, als Weitra einen Elfmeter reklamierte und der eingewechselte Thomas Polt das Tor mit einem sehr gut angetragenen Schuss nur um Zentimeter verfehlte. So blieb es bei der alles in allem gerechten Punkteteilung.

Statistik:

USV Brand-Nagelberg - Weitra 0:0 (0:0)

Torfolge:

Karten: Hofbauer (44., Gelbe Karte Foul), Stückler (75., Gelbe Karte Foul), Schindl (90+2., Gelbe Karte Foul)Rozliwka (80., Gelbe Karte Unsportl.)

USV Brand-Nagelberg: Fritz, Kamhuber, Stückler, Schindl Marcel, Narangerel, Redl, Hofmann Georg, Hofmann Kevin, Haimböck, Hofbauer, Sulek (76. Polt)

Weitra: Hobiger, Rozliwka Felix, Gattringer Daniel, Rozliwka Tobias, Wermke, Köfinger, Müller, Novotny, Schlögl, Weissensteiner, Gattringer Marko

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Gerhard Mann