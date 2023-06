„Toreschießen macht mir Spaß“

„Neun Tschechen, drei Österreicher und ein Slowake“ – das titelte die NÖN Anfang März, warf einen Blick zurück auf die Torschützenkönige der 1. Klasse Waldviertel in den vergangenen zehn Jahren. Der Artikel schloss damals mit der Behauptung: „(Lukáš, Anm.) Merkl (Schwarzenau, Anm.) wird wohl der nächste tschechsiche Torschützenkönig werden.“ Mit vier Toren Abstand war Gasterns Martin Jasanský damals größter Konkurrent. Letzten Endes müssen sich die beiden die Krone nun teilen: Im direkten Duell setzte sich der Vizemeister 3:1 durch, Merkl ging leer aus. Jasanský hingegen zog per Doppelpack mit seinem Landsmann gleich, beide schossen 2022/23 27 Tore. Damit sind die beiden Tschechen das erste Duo an der Spitze seit sieben Jahren: 2015/16 mussten sich Weitras Daniel Zinke und Dobersbergs Jakub Vagner mit je 28 Treffern die Krone teilen.

NÖN: Sie hatten beide eine grandiose Saison, waren jeweils einer der besten Spieler Ihres jeweiligen Vereins und sind nun beide Torschützenkönig geworden – was bedeutet Ihnen dieses Auszeichnung?

Martin Jasanský: Ich muss dem gesamten Team danken und gratulieren, denn die Saison war unglaublich. Und dass ich jetzt der beste Torschütze der Liga geworden bin, ist ein echter Bonus.

Lukáš Merkl: Ich möchte mein ganzes Leben lang Tore schießen, ich mag es und es macht mir Spaß. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich es heuer so gut gemacht habe. Aber Fußball ist ein Mannschaftssport und ich weiß sehr gut, dass ich ohne die großartige Mannschaft, die wir haben, nicht so viele Tore geschossen hätte.

Lukáš Merkl, schon in der vorangegangenen Saison 2021/22, als Schwarzenau sich zum Meister der 2. Klasse Waldviertel Thayatal gekrönt hat, sind Sie überlegen mit 38 Treffern Torschützenkönig geworden. War es eines Ihrer Ziele, heuer wieder Torschützenkönig zu werden?

Merkl: Ich möchte jede Saison Torschützenkönig werden. Desto mehr Tore ich schieße, desto besser geht es mir und ich genieße es. Denn gleichzeitig weiß ich, dass ich dadurch auch dem Verein und Freunden helfe, erfolgreich zu sein und Spiele zu gewinnen.

Martin Jasanský, war die Torjägerkrone auch für Sie eines Ihrer Saisonziele?

Jasanský: Es war ehrlichgesagt nicht mein Ziel. Aber das Toreschießen hat die ganze Zeit heuer gut funktioniert und dadurch ist es jetzt so gekommen.

Lukáš Merkl, als Aufsteiger war der ESV Schwarzenau heuer die gesamte Saison über vorne dabei. Wie bewerten Sie die Saison Ihres Klubs allgemein?

Merkl: Positiv. Als Aufsteiger haben wir bis zum letzten Spiel um den dritten Platz mitgespielt – den wir leider nicht erreicht haben. Wir hatten sehr gute, aber auch schlechte Spiele. Toll war vor allem der 4:3-Sieg gegen Meister Dobersberg. Für mich persönlich wichtig war auch der 1:0-Heimsieg im Derby gegen Vitis, als mein guter Freund Jaroslav Kubat das Tor geschossen hat. Ich habe einige Saisonen in Vitis gespielt und auch Freunde unter den Spielern, aber die Vereinsführung hat leider keinen Respekt vor mir.

Martin Jasanský, zum ersten Mal seit zehn Jahren ist Gastern wieder Vizemeister geworden. Wie würden Sie die Saison Ihres Klubs bewerten?

Jasanský: Wie gesagt, die Saison war unglaublich. Die beste, die ich hier erlebt habe.

Solche Leistungen wecken natürlich Begehrlichkeiten. Bleiben Sie bei Ihren Vereinen?

Jasanský: Ja, ich bleibe in Gastern. Ich bin hier sehr glücklich, es gibt hier eine Gruppe mit tollen Leuten.

Merkl: Ja, ich habe mit dem dem Trainer und dem Verein vereinbart, dass ich nächste Saison hier weitermache und wieder mein Bestes geben werden.

Als Aufsteiger hat Schwarzenau bis zum Saisonschluss vorn mitgemischt, als einziges Team Meister Dobersberg geschlagen. Gastern wiederum ist klarer Vizemeister geworden und hat Dobersberg das einzige Remis abgerungen. Kann Schwarzenau beziehungsweise kann Gastern nächste Saison um die Meisterschaft mitspielen?

Merkl: Die 1. Klasse ist ein äußerst ausgeglichener Wettbewerb, in dem jede Mannschaft jeden schlagen kann. Aber wir haben einen großartigen Trainer, Stefan (Erlebach, Anm.), der für den Verein lebt und mit der Mannschaft große Fortschritte macht. Wenn wir nun zwei oder drei gute Spieler verpflichten und alle gut trainieren, dann können wir um den Titel kämpfen!

Jasanský: Wie gesagt, es gibt hier eine tolle Truppe. Wir haben definitiv die Kraft, auch Meister zu werden!

Top Ten Torschützen 2022/23

27 Tore: Martin Jasanský (Gastern), Lukáš Merkl (Schwarzenau).

22 Tore: Jakub Šipek (Vitis).

20 Tore: Jürgen Höbinger (Gastern).

19 Tore: Jakub Býma (Raxendorf), Martin Rejman (Dobersberg).

18 Tore: Daniel Kainz (Kautzen), Michael Schmitmaier (Dobersberg).

16 Tore: Jan Urbanek (Vitis).

13 Tore: Roman Wermke (Weitra).