Derby-Gipfeltreffen endet mit Punkteteilung

Dobersberg - Gastern 1:1. Die Stimmung war schon vor dem Anpfiff überragend: Circa 360 Zuschauer begaben sich am Sonntagnachmittag auf die Dobersberger Sportanlage, der Tabellenführer empfing seine ersten Verfolger aus Gastern in einem brisanten Derby. Beide Teams mussten dabei auf einen Stammakteur verzichten: Die Dobersberger auf den verletzten Verteidiger Matthias Weiss, die Gasterner auf den rotgesperrten Nico Dangl, der nach seiner Tätlichkeit beim 3:0 gegen Rappottenstein nun vier Spiele aussetzen muss.

Die Anfangsphase hatte dem Publikum dann offensiv wenige Torchancen zu bieten, ein Ausrufezeichen setzte Simon Premm dafür in Minute 24: Der Abwehrakteur scheiterte per Distanzschuss knapp. Bis in die Schlussminuten des ersten Durchgangs fanden dann die Gasterner Gäste besser in die Partie, vernebelten vor der Pause einige Halbchancen aus guten Positionen. Mit einem 0:0 ging’s anschließend in die Kabinen.

Kapitän netzte zur Führung

Durchgang zwei spiegelte dann prinzipiell Spielabschnitt eins wider – mit dem Unterschied, dass diesmal die Dobersberger leicht besser im Match waren. Und kaltschnäuziger agierten als der Lokalrivale in den ersten 45 Minuten: Dobersberg-Kapitän Clemens Kahl verwertete nach einer Standardsituation und einigen Verlängerungen eiskalt zur 1:0-Führung für den Spitzenreiter. Großen Jubel hatte das zur Folge, aber auch umso mehr enthusiastische Fangesänge des Gasterner Anhangs – der sein Team weiterhin anpeitschte.

Höbinger erzielte Ausgleich

Per direktem Freistoß verfehlte Martin Rejman dann nach einer Stunde den Führungsausbau, wirkliche Hochkaräter blieben aber da wie dort aus. Gasterns Fans wurde aber auch ein zwischendurch erfolgtes Mittelfeldgeplenkel nicht zu fad, „immer vorwärts USV“ schallte weiterhin über die Anlage – und genau das wurde anschließend auch zur Gasterner Marschrichtung: Sieben Minuten vor dem Ende zahlte sich eine Schlussoffensive aus, Jürgen Höbinger erzielte mustergültig mit einem strammen Schuss ins kurze Eck den 1:1-Ausgleich. Zuvor war auf der Gegenseite Jaroslav Cech per Kopf gescheiterte, setzte die Kugel über den Kasten.

In den Schlussminuten passierte dann nichts Nennenswertes mehr, es blieb beim Derby-Remis. „Es war ein leistungsgerechtes Remis, in der ersten Halbzeit hatten sie (Gastern, Anm.) einen Vorteil, in der zweiten Hälfte hatten dann wir einen Vorteil“, analysierte Dobersbergs Sektionsleiter Harald Pelz, der außerdem die Fairness der Partie hervorstrich: „Es war ein sehr faires Match von beiden Seiten, jeder hatte Respekt vor seinem Gegner.“ Gasterns Sektionsleiter Bernhard Immervoll fand lobende Worte für den Lokalrivalen: „Sie haben schon super Spielzüge dabeigehabt, das muss man ihnen lassen. Sie sind defensiv gut gestanden und haben gute Konter gefahren, da haben wir keine Lösung gefunden.“ Insgesamt sei es ein „gerechtes 1:1“ gewesen.

Für Tabellenführer Dobersberg steht am kommenden Freitagabend eine lange Auswärtsfahrt an, der USV muss nach Raxendorf: „Es wird komplett schwer, wir haben eine weite Anreise und sind auf jeden Fall gewarnt“, meinte Pelz. Gastern empfängt indessen Litschau: „Im Normalfall sollten wir dort gewinnen“, stellte Immervoll klar.

07.05.2023 16:30

Statistik:

Dobersberg - Gastern 1:1 (0:0)

Torfolge: 1:0 (54.) Kahl, 1:1 (86.) Höbinger

Karten: Kühhas (80., Gelbe Karte Foul)Dressler (60., Gelbe Karte Foul)

Dobersberg: Kahl, Gangl Fabian, Wanko (83. Hiermann), Datler, Kühhas (83. Goldnagl), Wolf, Schmitmaier, Wendl, Čermák, Cech, Rejman

Gastern: Fasching Marcel, Schlosser (83. Biedermann), Ardamica, Premm, Simic, Dressler, Deimel, Bindreiter (56. Stark), Jasansky, Adam, Höbinger

360 Zuschauer, Schiedsrichter: Hermann Katterbauer