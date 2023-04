Dobersberg entscheidet enges Spiel spät für sich

Werbung

Dobersberg - Rappottenstein 3:1. Auf dem Papier war es eine klare, am Platz eine knappe Sache. Dobersberg empfing vor 240 Zuschauern am Sonntagnachmittag Abstiegskandidat Rappottenstein, ging als Tabellenführer auch als überlegener Favorit ins Spiel. Und tatsächlich lief für die Cypka-Mannen zu Beginn auch alles nach Plan, nach gerade einmal sieben absolvierten Spielminuten stand’s auch schon 1:0 für den USV – Mathias Wanko hatte getroffen. In der Folge hatten die Dobersberger auch klar mehr Spielanteile, machten aber praktisch nichts daraus. Halbchancen verliefen sich im Sand, zwingend agierte die Offensivabteilung des Ligakrösus nicht. Mit fortschreitender Matchdauer fanden dann gar die „Ritter“ besser ins Spiel, bis zur Pause kamen aber auch die Gäste zu keinen nennenswerten Möglichkeiten mehr.

„Rittern“ gelingt Ausgleich

Spielabschnitt zwei setzte Hälfte eins zunächst ident fort, nach einer Stunde gaben die Rappottensteiner dann aber einen gefährlichen Schuss ab – Dobersbergs Torwart Gottfried Wolf war zur Stelle und vereitelte auch infolgedessen zwei weitere Chancen der Huber-Elf. In Minute 73 gelang den Gästen dann der sich anbahnende Treffer doch: Nach Wagner-Vorarbeit vollstreckte Stefan Kropik zum 1:1-Ausgleich.

Beinahe-Eigentor

Wirkliche Hochkaräter fanden die Dobersberger Hausherren auch anschließend nicht vor, legten aber wieder einen Zahn zu. „Wir haben praktisch nicht gespielt. Wir sind erst wieder munter geworden, als wir das Tor bekommen haben“, analysierte USV-Sektionsleiter Harald Pelz. Glücklich wäre sein Team aber nach dem Ausgleich beinahe zur erneuten Führung gekommen, einen Wendl-Fehlpass beförderte Mathias Hammerl beinahe in den eigenen Kasten.

Wendl schnürt Doppelpack

In den Schlussminuten drückten die Dobersberger dann aber doch konsequent auf das Führungstor, das René Wendl letztlich auch besorgte: Eine Wanko-Vorlage brachte er im rechten unteren Eck via Flachschuss unter. In der Nachspielzeit wurde dann noch Joker Christoph Goldnagl im Strafraum gelegt, Schiedsrichter Karl Walzer zeigte auf den Punkt: Wendl trat an und verwertete ins linke Kreuzeck, schnürte einen Doppelpack und fixierte den 3:1-Endstand. „Der Elfmeter ging in Ordnung. Das Spiel war dann schon sehr knapp“, meinte Pelz. Mit der Leistung sei er aber nicht zufrieden, gar eine baldige Niederlage prognostizierte der Sektionsleiter: „Es zeichnet sich jetzt dann schon langsam ab.“

Kommende Woche treffen die Dobersberger jedenfalls auf ihre in dieser Saison bislang einzigen Bezwinger: die Schwarzenauer. „Mit so einer Leistung wie heute gewinnen wir das nicht, aber gegen den gleichen Gegner wollen wir nicht zweimal verlieren“, meinte Pelz. Rappottenstein hat als nächstes Gastern vor der Brust, ehe am 1. Mai der Nachtrag gegen Windigsteig steigt.

Statistik:

Dobersberg - Rappottenstein 3:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (7.) Wanko, 1:1 (73.) Kropik, 2:1 (86.) Wendl, 3:1 (90+4., Elfmeter) Wendl

Karten: Kühhas (55., Gelbe Karte Foul), Cech (23., Gelbe Karte Foul)Hammerl (5., Gelbe Karte Foul)

Dobersberg: Datler, Wanko (86. Goldnagl), Hiermann (HZ. Longin), Gangl Fabian, Weiss, Schmitmaier, Wolf, Čermák, Wendl, Kahl, Cech (HZ. Kühhas)

Rappottenstein: Böhm-Gundacker (86. Binder), Pichler, Schartmüller (86. Bolina), Jozic, Haider, Trondl, Michalec, Wagner Benjamin, Hahn (57. Wagner), Kropik, Hammerl Mathias

240 Zuschauer, Schiedsrichter: Karl Walzer