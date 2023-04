Dobersberg bezwingt Windigsteig dank zwei Elfern

Werbung

Dobersberg - Windigsteig 2:0. Am Sonntagnachmittag hieß es in Dobersberg „David gegen Goliath“, der Tabellenführer empfing vor gut 305 Zuschauern das 37 Punkte entfernte Schlusslicht aus Windigsteig. Beinahe hätten die Hausherren schon in Minute eins jubeln dürfen, eine Flanke von Martin Rejmann prallte an der Latte ab. Sechs Minuten später war es dann Windigsteigs Keeper Lukas Hejnicek, der eine Cermak-Chance gerade noch vereitelte. Insgesamt dominierten die Gastgeber erwartungsgemäß klar die erste Halbzeit, hatten deutlich mehr Ballbesitz und Spielanteile. Aufgrund des Defensiv-Bollwerks, dass die Windigsteiger errichteten, mühte sich der Tabellenführer aber sichtlich, vergab die wenigen Chancen.

Strittige Schiedsrichter-Entscheidungen

Windigsteigs Obmann Gerhard Lamatsch zeigte sich mit der Leistung seiner Kicker zufrieden, ärgerte sich aber über die Vollzähligkeit der Dobersberger zur Pause. Etwa in der Mitte des ersten Spielabschnitts war nämlich SVW-Stürmer Petr Liska gefoult worden: „Das muss eine rein rote Karte sein.“ Dobersbergs Sektionsleiter Harald Pelz ärgerte eine Schiedsrichter-Entscheidung ebenso: Referee Haci Tarhan pfiff vor der Pause ein Foul von Patrick Polly an Rejman, der Windigsteiger Abwehrchef war aber letzter Mann – und traf laut den Windigsteigern wiederum seinen Gegenspieler gar nicht. Für Pelz hingegen war es eine klare Sache: „Er muss da schon unter der Dusche stehen wegen Torraubs.“ Zur Verwunderung aller gab Tarhan aber Freistoß und keine Karte.

Kapitän flog vom Platz

Der zweite Durchgang zeichnete ein ähnliches Bild wie Hälfte eins, Windigsteig stand defensiv sicher, Dobersberg lief an. „Sie sind eigentlich nur hinten dringestanden, wir haben offensiv aber auch nicht unser bestes Spiel gemacht“, fasste Pelz zusammen. Eine gute Möglichkeit fanden die Gäste dann aus dem Nichts in Minute 56 vor, nach Bulliqi-Vorarbeit prüfte Liska aus guter Entfernung USV-Tormann Gottfried Wolf, der aber die Null hielt. Nach einer Stunde kam’s dann für die Windigsteiger aber zur nächsten folgenschweren Schiri-Entscheidung: Kapitän Patrick Polly, der schon in Minute 34 Gelb gesehen hatte, flog wegen Fouls mit Gelb-Rot vom Platz. Für Lamatsch unverständlich: „Der Schiedsrichter ist da auf eine Schwalbe reingefallen.“ Für Pelz eindeutig: „Das geht in Ordnung.“

Zwei Elfmeter zum Sieg

In Spielminute 77 beging dann Johannes Meyer im Strafraum ein Foul an Petr Cermak, Schiedsrichter Tarhan entschied auf Elfmeter für die Dobersberger: Routinier Mathias Wanko trat an und verwandelte sicher ins rechte untere Eck zur 1:0-Führung. Nur 180 Sekunden später zeigte Tarhan dann erneut auf den Punkt, nachdem Michael Schmitmaier an der Strafraumgrenze zu Boden ging – diesmal war die Aufregung aber ungleich größer. Für Lamatsch eine klare Fehlentscheidung: „Das war eine Schwalbe.“ Pelz hingegen sah eine „50:50-Entscheidung“: „Er war vielleicht noch außerhalb des Strafraums beim Foul.“ Erneut schnappte sich Wanko die Kugel, erneut netzte er trocken ein.

Für mich ist die Headline klar: Drei Schwalben entscheiden das Spiel. Gerhard Lamatsch, Obmann SV Windigsteig

Kurz vor Schluss hatte Liska dann noch die Chance aufs Anschlusstor auf dem Fuß, vergab aber deutlich. Letztlich blieb’s beim 2:0-Heimerfolg für den Spitzenreiter. „Wir können zufrieden sein, die drei Punkte nehmen wir mit“, resümierte Pelz. Auch Lamatsch zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Es ist schade drum, die Burschen haben brav gekämpft.“ An Schiri Tarhan ließ der Vereinschef kein gutes Haar: „Auch Schiedsrichter sind nur Menschen, aber das war heute einfach eine schwache Schiedsrichter-Leistung. Für mich ist die Headline klar: Drei Schwalben entscheiden das Spiel.“ Er merkte aber an: „In Dobersberg kann man verlieren.“

Nicht verlieren wollen die Windigsteiger aber am Wochenende daheim gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, es wartet Rappottenstein. „Das wird ein Sechs-Punkte-Spiel. Es zählt nur der Sieg.“ Tabellenführer Dobersberg gastiert im Braustadt-Stadion beim Vierten Weitra: „Wir haben jetzt 14 Punkte Vorsprung, unser Ziel ist: Nur nicht verlieren. Wir wären schon mit einem Unentschieden zufrieden.“

Statistik:

Dobersberg - Windigsteig 2:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (77., Elfmeter) Wanko, 2:0 (80., Elfmeter) Wanko

Karten: Wanko (37., Gelbe Karte Foul), Rejman (19., Gelbe Karte Foul)Lerch (45., Gelbe Karte Foul), Polly (34., Gelbe Karte Foul), Macha (79., Gelbe Karte Kritik), Meyer (76., Gelbe Karte Foul), Sindlgruber (67., Gelbe Karte Foul), Popp (48., Gelbe Karte Foul), Polly (60., Gelb/Rote Karte Foul)

Dobersberg: Cech (73. Weiss), Rejman (87. Longin), Wolf, Schmitmaier, Wanko, Datler, Kahl, Gangl, Čermák, Wendl, Kühhas (81. Hiermann)

Windigsteig: Lerch, Bulliqi, Liska, Sindlgruber, Zellhofer (65. Meyer), Polly, Kandler (62. Fuchs), Hejnicek, Koll, Popp, Macha (81. Wimmer)

305 Zuschauer, Schiedsrichter: Haci Tarhan