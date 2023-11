Deutlicher Heimsieg für Gastern

Gastern – Weitra 5:2. „Weitra muss man erst einmal schlagen“, merkte Gasterns Sektionsleiter Bernhard Immervoll im Vorfeld des letzten Spiels seines Teams in der Hinrunde an. Bei einem Sieg würde sein Team mit der gleichen Punkteausbeute überwintern, wie in der Vorsaison – nämlich mit 24 Zählern. Damals reichte es dann in weiterer Folge immerhin zum Vizemeistertitel.

Vor 100 Zuschauern starteten die Hausherren, die neben Langzeitausfall Simon Premm mit Filip Ardamica auf gleich zwei Defensivstützen verzichten mussten, gegen ein ebenfalls ersatzgeschwächtes Weitra mustergültig rein: Durch Tore von Alexander Fasching (3.) und Martin Jasansky (6.) führten die Gastgeber schon nach sechs absolvierten Spielminuten mit 2:0. Fasching hatte nach Jasansky-Assist getroffen, der Legionär selbst nach einem Foul an Florian Schlosser vom Elfmeterpunkt. Auch in weiterer Folge war der Tscheche brandgefährlich und von der Weitraer Hintermannschaft nur schwer in den Griff zu bekommen. Bei Gastern half außerdem auch zum wiederholten Mal Legionär Lukas Adam aus, der eigentlich schon zum Ende der Vorsaison seine aktive Karriere beendete.

Schon in Minute 28 legten die dominanten Gasterner nach: Nach Fasching-Vorarbeit musste Patrik Stark nur mehr einschieben, stellte auf 3:0. Kurz zuvor war Gasterns Torwart Marcel Fasching gegen Jiri Havelka zur Stelle, hielt die Null fest. Der Legionär musste dann in Minute 32 verletzt ausgewechselt werden, Maximilian Maierhofer ersetzte ihn.

Dangl schnürte Doppelpack

Mit fortschreitender Spielzeit wurden dann aber auch die Braustädter gefährlicher, Roman Wermke erzielte in der 36. Spielminute das 1:3. Nur kurz darauf entschied Schiedsrichter Herbert Steininger nach einem Foul an Weitra-Stürmer Petr Bartejs auf einen Freistoß aus aussichtsreicher Distanz. Der Gefoulte trat selbst an und knallte den Ball an die Stange.

Unglücklich kassierten die Gäste dann kurz vor der Pause noch den vierten Gegentreffer: Weitra-Schlussmann Martin Schlögl, der schon zuvor mehrmals stark hielt, parierte einen Ball ausgerechnet auf den Kopf von Nico Dangl, der infolgedessen zum 4:1 einköpfelte.

Nach der Pause gehörten die besseren Möglichkeiten dann vorerst der Doppler-Truppe, die beste Chance hatte Wermke in Minute 63 auf dem Fuß: Er traf die Latte.

Weitra blieb aber am Drücker, Gastern dafür eiskalt: In der 69. Spielminute schnürte Dangl einen Doppelpack, dribbelte sich sehenswert durch die gegnerischen Reihen und verlud letztlich Keeper Schlögl.

Höller sah glatt Rot

Die abschließenden zehn Minuten plus Nachspielzeit mussten die Gasterner dann zu zehnt bestreiten, in der 80. Spielminute verhinderte Fabian Höller ein mögliches Weitraer Tor per Hand, sah daraufhin glatt Rot. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Petr Bartejs zum 2:5-Endstand. Durch den deutlichen Heimsieg überwintern die Gasterner auf Rang vier – mit derselben Punkteausbeute wie in der Vorsaison zu diesem Zeitpunkt: „Da kann man nur zufrieden sein, ich bin mächtig stolz“, freute sich Sektionsleiter Bernhard Immervoll. Weitra bleibt durch die achte Saisonniederlage auf Rang zehn.

Statistik:

USV GASTERN - SV WEITRA 5:2 (4:1).

Torfolge: 1:0 (3.) Alexander Fasching, 2:0 (6.) Jasansky, 3:0 (28.) Patrik Stark, 3:1 (36.) Wermke, 4:1 (43.) Dangl, 5:1 (69.) Dangl, 5:2 (81., Elfmeter) Bartejs.

Gelbe Karten: Alexander Fasching (71. Foul), Patrik Stark (90+1. Foul); Tobias Rozliwka (59. Kritik), Schlögl (73. Foul).

Rote Karte: Höller/Gastern (80. Torchancenverh.).

Gastern: Marcel Fasching; Höller, Florian Schlosser (77. Weinberger), Dangl, Adam (90+1. Berthold), Dressler, Jasansky, Patrik Stark, Alexander Fasching (77. Höbinger), Bindreiter (90+1. Daniel Schlosser), Simic.

Weitra: Schlögl; Müllner (84. Figerl), Novotny, Walter, Felix Rozliwka, Bartejs, Wermke, Tobias Rozliwka (70. Glaser), Gattringer, Havelka (32. Maierhofer), Katzenschlager.

Gastern, 100 Zuschauer, Schiedsrichter: Herbert Steininger.