Remis im Kellerduell

Hartl Haus - Litschau 1:1. Im letzten Spiel vor der Winterpause stand in Echsenbach das Duell zwischen dem 13. und dem Zwölften auf dem Programm. „Wir haben den Beginn wieder verschlafen“, griff sich Echsenbach-Coach Neven Mrdalj an den Kopf. Nach einem Abspielfehler der Heimischen war Litschau in Minute 21 in Front. Fabian Fritz traf zum 1:0.

Vorne war wenig los. „Es will kein Ball rein, unsere Offensive ist komplett abgemeldet“, so Mrdalj, der davon sprach, in der Halbzeit „ein Donnerwetter“ abgelassen zu haben. Das trug Früchte, nach gut einer Stunde gelang seinen Jungs der Ausgleich. Aus dem Spiel ging wenig, aber zumindest nach einem ruhenden Ball klingelte es. Manuel Markovic köpfte einen Freistoß von der Seite ein.

Maglica scheiterte

Echsenbach warf in der Folge alles nach vorne, wollte den Dreier und hatte durch Marcell Maglica auch die Chance, auf 2:1 zu stellen. Schlussendlich blieb es aber beim Remis, das gleichzeitig bedeutet, dass die Echsen auf einem Abstiegsplatz überwintern. „Ich bin froh, dass es vorbei ist“, will Mrdalj die schwache Hinrunde schnell abhaken und hinter sich lassen.

Statistik:

HARTL HAUS USC - LITSCHAU 1:1 (0:1).

Torfolge: 0:1 (21.) Fritz, 1:1 (59.) Markovic.

Gelbe Karten: Teufel (79. Unsportlichkeit), Mitrovic (85. Kritik); Friedrich (75. Unsportlichkeit), Stiedl (75. Unsportlichkeit).

Hartl Haus USC: Hrebejk; Marco Holzinger, Homolka, Mitrovic, Teufel, Maglica, Schönauer (60. Rene Holzinger), Sindelar (86. Subasic), Vavrina, Markovic, Ben Hadj Amor (50. Marchsteiner).

Litschau: Eschelmüller; Jakob Mantler (60. Hofbauer), Bartl, Kavka, Hackl, Friedrich, Fritz, Trnka, Stiedl, Šourek, Pfeiffer (86. Scherzer).

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Antonio Cosic.