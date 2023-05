Drei Tore in erster Viertelstunde: Kautzen schießt Litschau ab

Kautzen - Litschau 6:2. Vor 170 Zuschauern auf der Edwin-Kolar-Sportanlage schockte Litschau gleich zu Beginn ein Dreifachschlag: Daniel Kainz (10.) und Ondrej Tomovic (13., 16.) sorgten praktisch schon nach einer Viertelstunde für die Vorentscheidung. „Wir haben von Anfang an gut gespielt“, lobte USV-Obmann Karl Kainz, der angetan vom Blitzstart seiner Mannen war. Litschau blieb aber dran, Daniel Eichinger gelang in Minute 19 dann auch das erste Tor. In Spielminute 26 lag der Ball dann erneut im Kautzener Kasten, Schiedsrichter Emre Tug erkannte den Schrammelstädter Anschlusstreffer aber wegen mutmaßlicher Abseitsstellung ab – eine Entscheidung, die für Diskussionen sorgte. „Da sieht man, dass noch nichts gewonnen ist, auch wenn man noch so hoch führt“, sagte Kainz.

Defensivspezialist musste vom Feld ins Spital

Für die Gastgeber setzte es dafür in Minute 36 einen Rückschlag: Abwehrchef Dominik Kainz, der außerdem den verletzten Thomas Pany als Kapitän vertrat, musste angeschlagen ausgewechselt werden. Für ihn kam Benedikt Bauer ins Spiel. Kainz musste anschließend ins Spital, zog sich vermutlich eine Knieverletzung zu und könnte länger ausfallen - genaueres konnte Obmann Kainz aber noch nicht sagen.

Nach dem Seitenwechsel gelang den Kautzenern dann aber trotzdem der Führungsausbau, Tomovic schnürte einen Triplepack und netzte zum 4:1. Die hohe Führung spiegelte zwischenzeitlich aber nicht den Spielverlauf wider, dennoch erhöhte Daniel Kainz in Minute 70 dann gar auf 5:1. Vit Brabec gelang anschließend zwar noch das zweite Ehrentor (77.), an der hoch ausfallenden Niederlage konnte er aber nicht mehr rütteln. Joker Gregor Neuwirth, der in Minute 82 Doppeltorschütze Kainz ersetzt hatte, sorgte etwas mehr als 60 Sekunden vor dem Ende der regulären Matchzeit noch für den sechsten USV-Streich. „Das war ziemlich leistungsgerechet“, meinte Kainz.

Insgesamt fuhr Kautzen vor heimischer Kulisse damit effizient einen Dreier ein. Nächster Gegner der Pabousek-Truppe ist kommendes Wochenende dann Spitzenreiter und Lokalrivale Dobersberg. „Ich hoffe, dass sie den Meistertitel schon vorher fixieren, sie haben ja noch zwei Chancen. Aber Dobersberg ist trotzdem klarer Favorit“, warnte Kainz. Für Litschau geht’s gegen Abstiegskandidat Hartl Haus Echsenbach weiter.

26.05.2023 20:00

Statistik:

Kautzen - Litschau 6:2 (3:1)

Torfolge: 1:0 (10.) Kainz, 2:0 (13.) Tomovic, 3:0 (16.) Tomovic, 3:1 (19.) Eichinger, 4:1 (56.) Tomovic, 5:1 (70.) Kainz, 5:2 (77.) Brabec, 6:2 (89.) Neuwirth

Karten: Holzepl (73., Gelbe Karte Unsportl.), Kainz (58., Gelbe Karte Kritik)Fritz (44., Gelbe Karte Foul)

Kautzen: Zuba Dominik, Weiss Roland, Hauer, Kainz Daniel (82. Neuwirth), Znaimer, Fasching, Holzepl (82. Zuba), Oberleitner, Kainz Dominik (36. Bauer), Weiss Mathias, Tomovic

Litschau: Stiedl, Bartl (79. Weisgram), Friedrich, Hackl, Brabec, Wunderer (86. Deimel), Kubat, Hofbauer, Eichinger, Šourek, Fritz (86. Scherzer)

170 Zuschauer, Schiedsrichter: Emre Tug