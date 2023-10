Langschlag wachte zu spät auf

Langschlag - Gastern 2:4. Schon nach vier Minuten gab es den ersten Nackenschlag für Langschlag. Die Heimischen fingen sich nach einem Abpraller und Gestocher das 0:1, Alexander Fasching drehte jubelnd ab. „Wir sind oft noch nicht ganz wach auf dem Platz. Das muss in die Köpfe rein, dass das eben keine 2. Klasse mehr ist“, sagte Coach Patrick Unterholzer im Nachgang der Partie.

Gastern war im ersten Spielabschnitt die aktivere Mannschaft, allen voran Martin Jasansky zog die Fäden und drückte dem Spiel seinen Stempel auf. Langschlag versuchte dagegen zu halten und brachte zumindest das 0:1 in die Kabinen.

Ein Doppelschlag gleich nach der Halbzeit ließ dann aber alle Langschlager Felle davonschwimmen. Zunächst schnürte Fasching seinen Doppelpack (54.), dann traf auch noch Jasanky für die Gäste (55.). Unterholzer wusste: „Das war sicher spielentscheidend.“ Erst danach wachte seine Elf auf, kam durch Clemens Prock in Minute 74 zum Anschlusstreffer. Die Kugel landete nach einem Schnittstellenpass beim Torschützen, der das 1:3 besorgte. David Kitzler legte sogar das 2:3 nach und läutete damit den finalen Sturmlauf der Heimischen ein.

„Ob du dann 3:2 oder 4:2 verlierst, ist egal“

„Ab dem 3:0 haben wir Druck gemacht“, so Unterholzer, der in der Schlussphase natürlich alles nach vorne warf. „Ob du dann 3:2 oder 4:2 verlierst, ist egal“, wollte er das 3:3 erzwingen. Gastern konterte aber in der Nachspielzeit geschickt, der eingewechselte Jürgen Höbinger bezwang Manuel Hahn zum vierten Mal an diesem Sonntagnachmittag.

Statistik:

Langschlag - Gastern 2:4 (0:1).

Torfolge: 0:1 (4.) Alexander Fasching, 0:2 (54.) Alexander Fasching, 0:3 (55.) Jasansky, 1:3 (74.) Prock, 2:3 (84.) Kitzler, 2:4 (90+1.) Höbinger.

Gelbe Karten: Patrick Hahn (27. Foul); Dangl (74. Kritik).

Langschlag: Manuel Hahn; Gerstbauer, Moser (73. Pieringer), Ertl, Bouska, Prock, Patrick Hahn, Wandl, Jakob Wielander (63. Schabes), Kitzler, Leutgeb.

Gastern: Marcel Fasching; Alexander Fasching (84. Weinberger), Dressler, Simic, Polt, Biedermann, Ardamica (58. Höller), Florian Schlosser, Jasansky, Dangl, Bindreiter (63. Höbinger).

99 Zuschauer, Schiedsrichter: Johannes Schachner.