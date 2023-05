Raxendorf erkämpft sich spät einen Punkt

Raxendorf - Vitis 3:3. Eine schwere Aufgabe hatte der USV Raxendorf vor der Brust: „Wir wollen natürlich unbedingt auch zuhause wieder einmal einen Sieg feiern, auch wenn Vitis gerade gut drauf ist“, erklärte Raxendorfs Coach Markus Früchtl schon vor der Partie gegen den Tabellendritten. Nach dem ersten Sieg der Rückrunde gegen Brand-Nagelberg in der Vorwoche wollte der USV dennoch vor der heimischen Kulisse am Freitagabend nachlegen. Den Willen der Heimischen sollte man dann im späteren Verlauf der Partie noch klar sehen. Zu Beginn waren es aber die Gäste, die gut ins Spiel kamen. Nach einem unglücklichen Pressball in der Defensive der Heimischen erzielte Jan Urbanek das 0:1 in der 8. Minute. In der 25. Minute bedingt Urbanek Jakub Sipka, der auf 0:2 stellt. Die Gäste sind in dieser Phase dominant und Raxendorf hat Probleme, kommt aber mit dem 0:2 in die Pause. Hier scheint Raxendorfs Coach Markus Früchtl die richtigen Worte gefunden zu habe, denn der USV wurde besser. Dazu stellte er personell auch in der Offensive etwas um.

In der 65. Minute dann der Anschlusstreffer: Jakub Byma steigt nach einer Flanke von der linken Seite am höchsten und köpft zum 1:2 ein. Und in der Schlussphase wurde es dann richtig hektisch und turbulent. Zunächst erzielt Patrik Gajan nach einer schönen Kombination und einen Schuss ins kurze Eck den 2:2-Ausgleich in der 83. Minute. Doch damit nicht genug. Die Gäste gingen doch nochmal, nachdem sie das 0:2 hergaben, in Führung. In der 88. Minute traf Jan Urbanek mit seinem zweiten Treffer zum 2:3. Doch auch das war nicht der späte Siegestreffer, denn die Heimischen hatten noch einen. Innenverteidiger Radomir Chylek wurde noch nach Vorne beordert in den letzten Minuten und traf “im Fallen” in der Nachspielzeit zum 3:3-Ausgleich.

Markus Früchtl, Trainer, USV Raxendorf: “Ein emotionales Spiel, bei dem der Punkt wohl ok geht. Im ersten Durchgang haben wir gar keinen Zugriff gehabt und Vitis war klar besser. Zum Glück haben die Umstellungen geholen und wir haben uns im zweiten Durchgang klar gesteigert und gut gespielt.”

Torfolge: 0:1 (8.) Urbanek, 0:2 (25.) Sipek, 1:2 (65.) Býma, 2:2 (83.) Gajan, 2:3 (88.) Urbanek, 3:3 (90+1.) Chylek

Karten: Gajan (89., Gelbe Karte Unsportl.)Urbanek (88., Gelbe Karte Unsportl.), Baldreich (59., Gelbe Karte Unsportl.), Masch-Winkelbauer (9., Gelbe Karte Foul), Höbarth (62., Gelbe Karte Kritik)

Raxendorf: Buchegger, Engelhart Stefan, Gajan, Býma, Zainzinger, Engelhart Lukas, Chylek, Neidhart, Bayerl Lukas, Geyer (80. Kerbler), Dvorak

Vitis: Hofstetter (67. Koller), Masch-Winkelbauer, Baldreich (83. Bruckner), Sipek, Kargl, Urbanek, Zivny, Weiss, Wallner, Janda, Flicker

140 Zuschauer, Schiedsrichter: Emre Kaya