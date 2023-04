Gastern triumphiert ersatzgeschwächt

Werbung

Gastern - Brand-Nagelberg 3:0. Vor 120 Zuschauern empfing Gastern am Sonntagnachmittag Brand-Nagelberg. Gleich vier absolute Stammkräfte musste die Sikorksi-Elf vorgeben: Neben dem rotgesperrten Jürgen Höbinger und dem gelbgesperrten Nico Dangl fehlten auch Philipp Biedermann aufgrund eines Muskelfaserrisses aus dem Rückrunden-Auftaktspiel in Raxendorf und Borislav Simic krankheitsbedingt.

Gäste mussten früh tauschen

Dennoch starteten die Gasterner gut in die Partie, Daniel Bindreiter schoss den USV schon in Minute zwölf in Front. Aus spitzem Winkel überhob er Brand-Nagelberg-Torwart und Ex-Gasterner Tobias Fritz. Schon nach einer Viertelstunde mussten die Gäste schließlich wechseln, Christian Haimböck verletzte sich. Ihn ersetzte Julian Stubenvoll.

„Es war eine schwierige Partie, Brand-Nagelberg hat aber nicht so körperlich gespielt, wie ich gedacht habe“, analysierte Gasterns Sektionsleiter Bernhard Immervoll im Nachgang. Tatsächlich strauchelten die Glaser-Mannen besonders offensiv bis zur Pause, vergaben die wenigen guten Tormöglichkeiten klar. Auch Gastern konnte bis zur Halbzeitpause aber nicht mehr nachlegen.

Jasansky legte Traumtor nach

Für den zweiten Durchgang zog Brand-Nagelberg-Coach Martin Glaser dann Florian Lavicka auf die Sechs, aufgehen sollte die System-Umstellung aber nicht wirklich. 13 Minuten nach dem Wiederanpfiff war es nämlich Martin Jasansky, der auf 2:0 für die Gastgeber ausbaute. Über die Latte und die Stange bugsierte der Tscheche sehenswert die Kugel ins Netz, konnte ein Traumtor bejubeln.

Elfmeter zur Vorentscheidung

Jasansky sollte im Finish dann auch für die endgültige Entscheidung sorgen: Im Gäste-Strafraum verlor Daniel Bula nach einem misslungenen Dribbling den Ball an den Legionär, foulte ihn anschließend. Folgerichtig entschied Schiedsrichter Klaus Kainberger auf Elfmeter für die Gasterner. Der Gefoulte trat selbst an und verlud Goalie Fritz eiskalt, schob zum 3:0 ein. Gegen Ende verzeichneten die Hausherren dann auch noch Chancen auf ein noch höheres Endergebnis, am nächsten dran war Lukas Adam fünf Minuten vor Schluss: Der Tscheche krachte einen Freistoß ans Aluminium. Letztlich blieb’s beim 3:0.

„Mit der heutigen Leistung bin ich zufrieden, es waren eine schwierige Mannschaft und schwierige Bedingungen. Vor allem wenn man an die Ausfälle denkt, kann man stolz auf das 3:0 sein“, lobte Immervoll. Dessen Team hievte sich durch den Heimsieg an Weitra vorbei auf Rang zwei, ist nun erster Verfolger von Lokalrivale und Tabellenführer Dobersberg – allerdings mit 14 Zählern Rückstand.

Nächster Gegner der Gasterner ist am Osterwochenende dann der Fünfte Vitis. Brand-Nagelberg rutschte durch die Niederlage von Rang neun auf Platz zehn ab, empfängt als nächstes den elftplatzierten Tabellennachbar Litschau.

Tore: Heim Daniel Bindreiter (12.), Heim Martin Jasansky (58.), Heim Martin Jasansky (75., Elfmeter)

Gastern: Marcel Fasching, Hannes Nöbauer, Lukas Adam, Daniel Bindreiter, Martin Dressler, Simon Premm, Stefan Deimel, Patrik Stark, Martin Jasansky, Filip Ardamica, Florian Schlosser, Dominik Stark, Alexander Fasching, Florian Marischka, Daniel Weinberger, Florian Marischka (83. statt Simon Premm), Daniel Weinberger (87. statt Martin Jasansky)

USV Brand-Nagelberg: Tobias Fritz, Marcel Schindl, Kevin Hofmann, Christian Haimböck, Daniel Bula, Florian Lavicka, Pascal Kamhuber, Peter Sulek, Georg Hofmann, Thomas Polt, Philip Brückl, Philip Bauer, Oliver Bauer, Julian Stubenvoll, Manuel Oppel, Patrick Riesenfellner, Patrick Stückler, Julian Stubenvoll (15. statt Christian Haimböck), Manuel Oppel (62. statt Thomas Polt), Patrick Stückler (83. statt Philip Brückl)

Karten: Patrik Stark (45. Gelb Foul), Florian Lavicka (57. Gelb Foul), Philip Brückl (70. Gelb Foul)