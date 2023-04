Klare Sache für Gastern

Gastern - Rappottenstein 3:0. Es wäre schade, gegen Rappottenstein etwas liegenzulassen – sagte Gastern-Sektionsleiter Bernhard Immervoll am vergangenen Spieltag, nach dem 3:1-Auswärtserfolg beim Letzten Windigsteig, in Hinblick auf das Duell mit dem Vorletzten. Am Samstagnachmittag sahen die 155 Zuschauer in Gastern dann eine klare Angelegenheit. Trotz des Ausfalls zweier Stammspieler – Verteidiger Simon Premm fehlte gelbgesperrt, Mittelfeldmann Hannes Nöbauer angeschlagen – rissen die Gastgeber die Partie von Beginn an an sich, gaben klar den Ton an. Torjäger Jürgen Höbinger stand bei den Gasternern erstmals seit dem Frühjahrs-Auftaktmatch wieder in der Starformation, nachdem er sich in eben diesem eine Zwei-Spiele-Sperre eingehandelt hatte und nach seiner Rückkehr in Windigsteig von der Bank aus kam.

Höbinger traf zum 1:0

Der Kapitän war es dann auch, der wie so oft genau dort stand, wo er stehen musste: In Minute 25 bediente ihn Martin Jasansky präzise, Höbinger musste nur mehr einschieben und sorgte für die verdiente 1:0-Führung. Mit diesem Zwischenstand ging’s dann auch in die Pause, nach welcher die Gasterner genau da weitermachten, wo sie in Halbzeit eins aufgehört hatten: Weiterhin dominierte die Sikroski-Elf die Partie, Defensivmann Filip Ardamica ließ Rappottenstein nur fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff noch weiter ins Hintertreffen geraten, traf zum 2:0. Mit diesem Ergebnis hätte es eigentlich auch schon in die Kabinen gehen müssen, unmittelbar vor dem Seitenwechsel vernebelten die Gasterner einen Hochkaräter.

Der Sieg war nie in Gefahr“ Bernhard Immervoll, Sektionsleiter USV Gastern

Den endgültigen Schlusspunkt in der lang entschiedenen Partie setzte dann Assistgeber Martin Jasansky, der sich sechs Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit selbst in die Schützenliste eintrug und nach Adam-Eckball zum 3:0-Endstand traf. Eingebunden in den dritten Streich war auch Torschütze Ardamica, der den Ball zu Jasansky durchließ. „Der Sieg war nie in Gefahr“, resümierte Immervoll nach Abpfiff und zeigte sich zufrieden: „Es war ein gutes Match, wirklich großes Lob an die gesamte Mannschaft. Ich bin allemal zufrieden, es war eine super Leistung.“

Für den USV geht’s in einer englischen Woche dann gleich am Montag weiter, im Nachtrag haben die Gasterner das Heimspiel gegen St. Martin vor der Brust. „Montag wird schwer, St. Martin ist eben St. Martin. Es ist alles drin“, meinte Immervoll. Für die „Ritter“ steht am Staatsfeiertag eine extrem wichtige Partie an, der Vorletzte wird im direkten Kellerduell von Schlusslicht Windigsteig emfpangen.

Statistik:

Gastern - Rappottenstein 3:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (25.) Höbinger, 2:0 (50.) Ardamica, 3:0 (84.) Jasansky

Karten:

Gastern: Jasansky, Dressler, Simic, Ardamica, Dangl, Bindreiter (87. Biedermann), Schlosser (56. Stark), Deimel, Adam, Fasching, Höbinger

Rappottenstein: Hammerl Jakob, Hammerl Mathias (87. Penka), Pichler, Wagner Benjamin, Kropik, Trondl (88. Brandstetter), Hahn (75. Bolina), Wagner Christoph (75. Binder), Michalec, Böhm-Gundacker, Schartmüller

155 Zuschauer, Schiedsrichter: Maximilian Weiß