Dreimal Rot & ein Elfer: Gastern gewinnt turbulentes Match

Gastern - St. Martin 4:2. St. Martin sei eben St. Martin und deswegen sei auch „alles drin“ – das meinte Gasterns Sektionsleiter Bernhard Immervoll schon im Vorfeld der Partie und er sollte Recht behalten. Vor gut 151 Zuschauern startete der Zweitplatzierte gegen die wegen Sperren und Verletzungen ersatzgeschwächten Gäste gleich fulminant, schon nach weniger als 120 Sekunden traf Daniel Bindreiter zur frühen 1:0-Führung für die Gastgeber. Lang ließ die Lainsitztaler Antwort aber nicht auf sich warten, Torwart Torsten Flicker überraschte mit seinem ersten Treffer im Dress des SC Lainsitztal St. Martin.

Binnen sechs Minuten: Zwei Ausschlüsse & ein Strafstoß

Der ausgeglichenen Anfangsphase folgte zwischenzeitlich ein Hin-und-Her, ehe Nico Dangl in Minute 32 die Sicherungen durchbrannten und sich der Youngster zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ. Die logische Folge: Schiedsrichter Halim Redzep zückte die rote Karte. Nur vier Minuten später rückte der Unparteiische dann erneut in den Mittelpunkt, zeigte nach Hobbiger-Foul auf den Punkt und sprach Gastern einen Elfmeter zu. Martin Jasansky verwandelte den Strafstoß gewohnt abgeklärt zum 2:1. Erneut ging’s Schlag auf Schlag, Stefan Teufel ließ sich zu übermäßiger Kritik am Referee hinreißen und sah daraufhin glatt Rot wegen Beleidung.

Turbulente Schlussminuten

Jeweils zu zehnt ging’s also für beide Teams in die Kabinen, Durchgang zwei startete dafür verhältnismäßig gemächlich. Erst in der 76. Spielminute war’s dann wieder so weit, Jürgen Höbinger netzte zum 3:1 und sorgte für eine leichte Vorentscheidung. Nur sechs Minuten darauf traf der Goalgetter dann erneut, stellte auf 4:1. Im Finish überschlugen sich dafür dann nochmals die Ereignisse: Dominik Decker bugsierte zunächst in Minute 89 die Kugel ins Gasterner Tor zum 2:4, flog anschließend drei Minuten später mit Gelb-Rot vom Platz. Beide gelben Karten sah er wegen Fouls. Damit behielt Gastern letztlich in einer turbulenten Partie die Oberhand.

Nächster Gegner der Sikorski-Mannen ist kommenden Sonntag im Spitzenspiel Tabellenführer und Lokalrivale Dobersberg. „Fix Meister sind sie ja sowieso schon. Aber ich bin froh, dass es sich rechnerisch noch nicht ausgeht, dass sie es gegen uns fixieren könnten“, sagte Immervoll. Für St. Martin geht’s am Wochenende gegen den Vorvorletzten Hartl Haus Echsenbach.

01.05.2023 16:30

Statistik:

Gastern - St. Martin 4:2 (2:1)

Torfolge: 1:0 (2.) Bindreiter, 1:1 (6.) Flicker, 2:1 (36., Elfmeter) Jasansky, 3:1 (76.) Höbinger, 4:1 (82.) Höbinger, 4:2 (89.) Decker

Karten: Dangl (32., Rote Karte Tätl.), Premm (67., Gelbe Karte Unsportl.)Anibas (34., Gelbe Karte Foul), Wandl (49., Gelbe Karte Foul), Decker (90+2., Gelb/Rote Karte Foul), Decker (75., Gelbe Karte Foul), Hobbiger (35., Gelbe Karte Foul), Bachhofner-Wurm (75., Gelbe Karte Kritik), Teufel (38., Rote Karte Beleid.)

Gastern: Premm (69. Stark), Adam, Bindreiter (83. Biedermann), Dangl, Ardamica, Höbinger, Dressler, Jasansky, Simic, Deimel (87. Marischka), Fasching

St. Martin: Kurzmann, Flicker, Wandl Marius (88. Lassl), Teufel, Bachhofner-Wurm, Hobbiger, Wandl Andreas, Decker Dominik, Kaineder, Haubner, Anibas (56. Decker)

151 Zuschauer, Schiedsrichter: Halim Redzep