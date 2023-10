Bescheidene Bilanz nach dem ersten Saisondrittel

Nach acht Runden fällt die Zwischenbilanz der Gmünder Klubs eher bescheiden aus. Vier Bezirksvereine nehmen die Plätze neun bis zwölf ein, dahinter liegen nur noch Echsenbach und Langschlag. Eine rühmliche Ausnahme ist der SC St. Martin, der weiter im Kreis der Titelanwärter zu finden ist. Unterstrichen durch einen 3:1-Heimsieg gegen den starken Aufsteiger aus dem Bezirk Krems Land, Albrechtsberg.

Neben St. Martin feierte Brand-Nagelberg einen 1:0-Sieg gegen Gastern, schob sich mit neun Punkten auf Platz neun vor. Angesichts der Tatsache, dass die ersten vier Spiele verloren gingen, eine positive Entwicklung der Elf von Spielertrainer Markus Dangl, der sich gegen seinen Ex-Klub mächtig ins Zeug legte. In eine Krise befindet sich momentan Nondorf. Nur ein Punkt aus den letzten vier Spielen ist mager für die Mager-Truppe.

Weitra tapfer, aber weiter mit Personalproblemen

Der Coach ist auch dementsprechend genervt. Diesmal bekam auch Schiedsrichter Abdul Bayraktar sein Fett ab, der Mager mit Gelb-Rot aus der Coachingzone verbannte. „Er hat uns einen klaren Elfmeter vorenthalten und beim ersten Tor stand der Schütze ganz klar im Abseits“, lässt Mager kein gutes Haar am Unparteiischen. Die Ausfälle von Tormann Patrick Grawatsch (Blinddarm-OP), Tobias Schrammel (fällt den restlichen Herbst aus) wiegen schwer, Sperren und krankheitsbedingte Ausfälle sind Standard.

Weitra schlug sich in Kautzen zwar tapfer, am Ende stand trotzdem eine 1:3-Niederlage. „Die Brüder Gattringer mussten kurzfristig passen, Maxi Maierhofer und Michael Walter waren nicht vollkommen fit. Das ist für uns schwer zu kompensieren“, sagt Trainer Klaus Doppler. In Waldhausen wird die Aufgabe zu punkten, um keinen Deut leichter. Litschau ging bei Tabellenführer Raxendorf 1:0 in Führung, hatte Chancen den Vorsprung zu vergrößern. Doch im Finish machte einmal mehr Raxendorfs Torgarant Jakub Byma mit zwei Toren den Unterschied.

St. Martin führt mit Weißer Weste die Heimtabelle an, auswärts wartet man aber noch auf den ersten Sieg. Die nächste Gelegenheit haben die Lainsitztaler am Sonntag bei den momentan schwächelnden Nondorfer. Jiri Miker wird wegen einer Zerrung weiterhin fehlen, doch die Youngster und Legionären sind gut drauf.