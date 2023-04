Verspätete Premiere für Litschaus Pavel Matejka

Werbung

Die schlechte Witterung vom Wochenende sorgte nicht nur für einen Totalausfall des Fußball-Wochenendes, sondern verzögerte auch den Trainerwechsel beim USC Litschau etwas nach hinten.

„Das Freitagstraining mussten wir witterungsbedingt absagen, gespielt haben wir auch nicht“, schildert der Sportliche Leiter Ralf Wagesreither. Daher wird der neue Trainer Pavel Matejka erst am Mittwoch der Mannschaft vorgestellt und das erste Training leiten. Am Samstag steht er dann beim Match in St. Martin erstmals wieder bei den Schrammelstädtern an der Outlinie.

Siebenter Kreuzbandriss binnen 15 Monaten

Nicht dabei sein wird Theophil Bank. Der 19-Jährige ist bereits der siebente Litschauer Spieler, der sich in den vergangenen 15 Monaten das Kreuzband gerissen hat. Passiert ist es beim Heimspiel gegen Raxendorf in der Reservepartie – ohne Fremdeinwirkung.

Im Herbst verlor der USC das Heimspiel 1:3, gleich nach dem Spiel trat damals Trainer Bruno Meyer zurück (der ist übrigens jetzt auch seinen Posten in Amaliendorf los). „Wir fahren diesmal mit einem guten Gefühl, viel Selbstvertrauen und mit der zurückgekehrten spielerischen Sicherheit ins Lainsitztal“, sagt Wagesreither.

St.-Martin-Trainer Andreas Bachhofner-Wurm meint: „Wir können bei der Tabellensituation befreit aufspielen. Wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, rechne ich mit drei Punkten.“ Daniel Krejdl fällt mit einer Zerrung aus, Patrick Howeggers Einsatz ist fraglich.

Brand-Nagelberg gegen Hartl Haus unter Zugzwang

Ein sehr wichtiges Heimspiel bestreitet der USV Brand-Nagelberg, der noch ein paar Punkte braucht, um alle Abstiegssorgen los zu werden, daheim gegen den Vorletzten USC Hartl Haus (Hinspiel 1:1). „Ich will das Spiel unbedingt gewinnen, zumindest aber auf keinen Fall verlieren“, appelliert Trainer Martin Glaser an sein Team. Sorgen bereitet der Angriff, wo Florian Lavicka gesperrt ist. Auch der Einsatz von Routinier Christian Haimböck (Zerrung) ist ungewiss.

Weitra muss nach zwei abgesagten Heimspielen in Schwarzenau antreten. „Im Herbst war es ein ausgeglichenes Spiel, wir haben mit etwas Glück 1:0 gewonnen. Mit einem ähnlichen Spielverlauf rechne ich auch diesmal“, betont Trainer Klaus Doppler. Hinter Tormann Martin Schlögl steht ein Fragezeichen – diesmal sind aber beide Ersatzkeeper verfügbar, muss nicht wie in Echsenbach ein Feldspieler ins Tor.

Nondorf empfängt daheim Raxendorf, wo man im Hinspiel mit 4:3 die Oberhand behielt. Trainer Horst Mager verlegte das Freitagstraining witterungsbedingt auf den Schremser Kunstrasenplatz. Nicht dabei war Marcel Wallner, der mit seiner Knieverletzung noch etwa zwei Wochen pausieren muss.