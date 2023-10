93. Führung, 94. Ausgleich

Hartl Haus - Langschlag 2:2. Wahnsinn in der Nachspielzeit! Hartl Haus ging durch einen Freistoß von Marco Holzinger in der 93. Minute in Führung. Nur wenige Sekunden später war die Ernüchterung aber groß, denn nach einem Corner kamen die Gäste doch noch zurück. Niklas Höbarth, erst zur Halbzeit eingetauscht, köpfte ein und jubelte über seinen Doppelpack.

Doppelpack? Ja - denn auch davor gab es schon zwei Treffer. Simon Leutgeb, der nach 35 Minuten für den verletzten Dominik Hinterndorfer ins Match kam, stellte sich mit einem Eigentor vor. Echsenbach jubelte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit über die Führung nach einem Eckball, der Ball rutschte irgendwie durch, Leutgeb dürfte als Letzter dran gewesen sein.

Rettungseinsatz

Zurück zur Hinterndorfer-Auswechslung. Der Langschlager dürfte sich nach einem Zweikampf an der Outlinie mit Mohamed Ali Ben Hadj Amor - Hinterndorfer deckte den Ball ab - das Knie aufgeschnitten haben. Sogar die Rettung musste ausrücken. Langschlag-Obmann Dominik Pfeiffer Vogl hatte klare Worte: „Meiner Meinung nach hat das am Fußballplatz nichts zu suchen.“

Die Führung egalisierte Höbarth spät mit einem Freistoß, Tomas Hrebejk im Hartl Haus-Kasten half kräftig mit und ermöglichte so das 1:1. Spät freuten sich die Echsen dann über die Führung, die eben noch später egalisiert wurde. Hartl Haus-Trainer Neven Mrdalj konnte das Remis nicht so ganz einordnen. War es nun gerecht? „Ja. Nein. Ich weiß es nicht. Wir machen einfach zu viele taktische Fehler“, sah er Höbarth beim Corner zum 2:2 völlig alleine und seine Hintermannschaft ohne Zuordnung. Pfeiffer Vogl fand nach dem Match: „Ein mittelmäßiges Match, aber ein verdientes X.“

Statistik:

Hartl Haus USC - Langschlag 2:2 (1:0).

Torfolge: 1:0 (45+2., Eigentor) Leutgeb, 1:1 (80., Freistoß) Höbarth, 2:1 (93., Freistoß) Marco Holzinger, 2:2 (94.) Höbarth.

Gelbe Karten: Vavrina (88. Foul), Rene Holzinger (79. Foul), Homolka (78. Unsportlichkeit); Reif (73. Foul), Höbarth (90+1. Foul), Clemens Prock (45. Kritik).

Hartl Haus USC: Hrebejk; Rene Holzinger, Homolka, Maglica (38. Subasic), Scharf (57. Samuel Flicker), Marco Holzinger, Mitrovic, Ben Hadj Amor, Sindelar (HZ. Marchsteiner), Teufel, Vavrina.

Langschlag: Manuel Hahn; Moser, Patrick Hahn, Clemens Prock, Bouska, Reif, Patrick Prock, Hinterndorfer (35. Leutgeb), Gerstbauer (77. Kitzler), Ertl (83. Glaser), Jakob Wielander (HZ. Höbarth).

140 Zuschauer, Schiedsrichter: Soner Yalcin.