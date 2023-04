Kein Sieger im Nachbarschaftsderby

Hartl Haus - Vitis 2:2. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, heißt ein bekannter Spruch. Der trifft momentan auf Hartl Haus Echsenbach zu, nimmt man deren Resultate im Frühjahr her. Für die „Echsen“ war es bereits die dritte Punkteteilung im Frühjahr, die siebente insgesamt. Die Heimischen gingen bereits in Minute elf in Führung. Nach zweifachem Doppelpass schloss Dominik Kocourek gekonnt ab. „Wir waren von Beginn an gut im Spiel“, berichtet Coach Johannes Grubeck. Das prestigeträchtige Nachbarschaftsderby war zwar Zweikampfintensiv, doch Schiedsrichter Fanica Popov hatte die Partie gut im Griff, musste nur dreimal den Gelben Karton zücken. So hielten sich die Emotionen, die ein Derby mit sich bringt, in Grenzen. Nach einer halben Stunde glichen die Auswärtigen aus. Ein Fehler im Spielaufbau nach einem Outeinwurf war für Jan Urbanek ein gefundenes Fressen, glich allein vor Haci Mustafa Ersoy stehend aus – 1:1 (31.). „Noch vor Seitenwechsel hatten wir Glück, da fanden die Gäste Chancen auf den Führungstreffer vor“, so Grubeck.

Besserer Start für Vitis, doch Echsenbach glich aus

Vitis wechselte in der Pause, für Alexander Flicker kam Thomas Veith. Und die Höbarth-Truppe erwischte den besseren Start in Hälfte zwei. Nach nur fünf Minuten Spielzeit verwertete Kapitän Matthias Weiss einen Stanglpass nach einem Konter über die rechte Seite. Die Heimischen standen keinesfalls unter Schock, waren um den Ausgleich bemüht. Und der gelang dann in Minute 65 schließlich noch sehr früh. Der groß gewachsene Roman Herzan setzte sich nach einer Freistoßflanke durch und köpfte zum 2:2 ein. Praktisch in letzter Minute musste dann Gästetormann Lukas Jande sein ganzes Können aufbieten, um einen späten Siegestreffer der Heimischen zu verhindern. „Nach meiner Ansicht war es ein gerechtes unentschieden. Ich bin mit dem einen Punkt schließlich zufrieden“, zog Grubeck Bilanz.

Vitis ist wieder am Freitag daheim im Einsatz, empfängt Nondorf. Hartl Haus hat am Sonntag die nächste Chance, endlich einen Dreier einzufahren. Kerschbaum & Co sind im Lainsitztal bei St. Martin zu Gast.

Statistik:

Hartl Haus USC - Vitis 2:2 (1:1)

Torfolge: 1:0 (11.) Kocourek, 1:1 (31.) Urbanek, 1:2 (50.) Weiss, 2:2 (65.) Herzan

Karten: Terzi (80., Gelbe Karte Foul)Eigner (66., Gelbe Karte Foul), Baldreich (32., Gelbe Karte Foul)

Hartl Haus USC: Kocourek, Kerschbaum, Önsoy, Ersoy, Vavrina (62. Scharf), Holzinger Marco, Terzi, Barman, Herzan, Scheibelberger Thomas Michael (84. Homolka), Marchsteiner (77. Holzinger)

Vitis: Kargl, Urbanek, Weiss, Zivny, Janda, Sipek, Flicker (HZ. Veith), Hofstetter, Wallner (69. Koller), Baldreich (77. Bruckner), Eigner

220 Zuschauer, Schiedsrichter: Fanica Popov