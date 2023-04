Torfestival in Echsenbach

Werbung

Hartl Haus - Weitra 5:5. Bestschießen in Echsenbach! Zehn Tore in einem Spiel sieht man selten. Weitra startete mit einem großen Handicap ins Spiel. Stammtormann Martin Schlögl musste mit einer Fingerverletzung passen, Ersatztormann Hobiger stand aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. Letztendlich war es mit Alexander Köfinger ein Feldspieler, der sich zwischen die Pfosten stellte. Und der - das gleich vorweg - seine Sache trotz der fünf Gegentore ganz gut machte.

Die Hausherren waren von Beginn weg wacher. Schon in Minute zehn musste ein Verteidiger von Weitra einen Kopfball von Roman Herzan von der Linie kratzen. Der großgewachsene Kerzan verzog wenig später in aussichtsreicher Position relativ weit am Tor vorbei. Mario Sinnhuber war es schließlich, der den Torreigen eröffnete. Nach einem Eckstoß der Gäste spielten die Heimischen einen blitzsauberen Konter. Köfinger konnte den Flachschuss aus kurzer Distanz noch abwehren, beim Nachschuss von Sinhuber war er chancenlos.

Fünf Minuten danach hatte Sinhuber mit einem Lattentreffer Pech. Praktisch aus dem nichts gelang Weitra der Ausgleich. Nach einem Outeinwurf setzte sich Jiri Novotny auf der rechten Seite durch, seinen Stanglpass verwertete Martin Popelka zum 1:1 (30.). Eine ähnliche Szene, nur diesmal von der linken Seite ausgehend, führte zum 1:2. Jiri Havelka vernaschte Florian Kerschbaum, seine Hereingabe scherzelte abermals Popelka ins Netz (38.). Beinahe im Gegenstoß gab es Corner für Hartl Haus. Taner Terzi köpfelte völlig ungedeckt zum 2:2 (40.) ein.

Weitra legte vor, Echsenbach zog immer nach

Nach dem Seitenwechsel legten die Braustädter dreimal vor, doch die Grubeck-Truppe kam immer wieder zurück und rettete in der Nachspielzeit noch einen Punkt. Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn köpfelte der aufgerückte Innenverteidiger Michael Hobiger einen von der Mittellinie hoch in den Strafraum getretenen Freistoß von Marko Gattringer völlig freistehend zum 2:3 ein. Ebenfalls nach einem Freistoß kam es im Fünfmeterraum von Weitra zu einem Gestocher, Julian Homolka stocherte den Ball zum 3:3-Ausgleich über die Torlinie (52.). Der Jubel der Hausherren war noch nicht verklungen, da schlug Popelka zum dritten Mal zu. Über Umwegen gelangte die Kugel zu Popelka, der allein auf Tormann Haci Mustafa Ersoy zulaufend sich die Chance nicht entgehen ließ – 3:4.

Die Gastgeber ließen sich nicht entmutigen, mussten sich aber bei ihrem Schlussmann bedanken, dass Weitra den Vorsprung nicht weiter ausbaute. Ersoy hielt nämlich sowohl gegen Marko Gattringer als auch Popelka zweimal sehr stark. Ein aus Sicht von Weitra unnötiges Foul von Michael Walter im Strafraum an Salih Önsoy bedeutete Strafstoß für Echsenbach, den Herzan trocken zum 4:4 verwandelte (77.). Knapp vor dem Schlusspfiff ging Weitra noch einmal in Führung. Roman Wermke konnte am langen Eck postiert einen Corner von Havelka ungehindert einköpfen (88.). Doch das war noch nicht der Schlusspunkt. Den setzte wie erwähnt Herzan, der ebenfalls am Fünfer völlig blank einen Eckstoß ungehindert zum 5:5 einnickte.

Jeweils am Karsamstag muss Weitra daheim gegen Nondorf ran, auf Hartl Haus wartet das Lokalderby im benachbarten Schwarzenau.

Tore: Heim Roman Herzan (77.), Heim Roman Herzan (93.), Heim Julian Homolka (52.), Heim Mario Sinhuber (19.), Heim Taner Terzi (40.), Gast Michael Hobiger (47.), Gast Martin Popelka (30.), Gast Martin Popelka (38.), Gast Martin Popelka (53.), Gast Roman Wermke (88.)

Hartl Haus USC: Haci Mustafa Ersoy, Florian Kerschbaum, Jakub Vavrina, Daniel Marchsteiner, Marco Holzinger, Salih Önsoy, Taner Terzi, Roman Herzan, Dominik Kocourek, Mario Sinhuber, Julian Homolka, Tomas Hrebejk, Thomas Weixelbraun, Alexander Scharf, Thomas Michael Scheibelberger, Rene Holzinger, Rene Holzinger (67. statt Daniel Marchsteiner), Alexander Scharf (89. statt Julian Homolka)

Weitra: Alexander Köfinger, Jiri Novotny, Michael Hobiger, Michael Walter, Daniel Gattringer, Martin Popelka, Dominic Steindl, Roman Wermke, Jiri Havelka, Marko Gattringer, Leo Weissensteiner, Niklas Glaser, Marcel Möslinger, Felix Rozliwka, Marcel Katzenschlager, Christoph Meisel, Marcel Katzenschlager (HZ. statt Dominic Steindl)

Karten: Julian Homolka (60. Gelb Foul), Dominik Kocourek (86. Gelb Foul), Michael Hobiger (63. Gelb Kritik), Jiri Havelka (76. Gelb Foul), Jiri Novotny (79. Gelb Foul)