Kautzen siegt last minute

Kautzen - Schwarzenau 2:1. Es sei alles drin, betonte Kautzens Obmann Karl Kainz nach dem 2:2-Auftakt-Remis in Weitra, mit Blick auf das erste Frühlings-Heimspiel gegen Schwarzenau. Die Offensive um Lukas Merkl und Jaroslav Kubat müsse man aber in den Griff bekommen, so der Vereinschef. Vorweggenommen: Das gelang seinen Kautzenern über weite Strecken gut.

Holzepl scheiterte am Aluminium

Aber von vorne: Vor 130 Zuschauern auf der „Edwin-Kolar-Sportanlage“ starteten beide Teams weitgehend ebenbürtig ins Spielgeschehen, Kautzen präsentierte sich defensiv sicher. Erst in Minute 32 gaben die Schwarzenauer ihren ersten Schuss aufs Tor ab. Keine 60 Sekunden später fand dann auch der gastgebende USV seine bis dahin beste Tormöglichkeit vor: Karel Holzepl scheiterte aus der Drehung an der Stange. Insgesamt waren die Eisenbahner offensiv im ersten Durchgang überraschend harmlos unterwegs.

Zwei Verletzungen und ein Ausschluss

Der zweite Spielabschnitt startete für die Hausherren dann ungünstig: Elf Minuten nach dem Wiederanpfiff musste Jiri Pabousek tauschen, Ondrej Tomovic verletzte sich. Gregor Neuwirth ersetzte den Tschechen, dessen Landsmann Michal Veselsky den Kautzenern auch nach wie vor mit Leistenbeschwerden fehlt. Auf der Gegenseite sah Michael Mürwald keine 180 Sekunden später Gelb-Rot, flog vom Feld. Infolgedessen musste dann auch die Erlebach-Truppe verletzungsbedingt wechseln, Dominik Koller ging in Minute 72 für Andreas Dorr raus. In Unterzahl fingen sich die Schwarzenauer dann in Spielminute 79 den ersten Gegentreffer, Rene Oberleitner nützte einen ESV-Fehler eiskalt aus und stellte auf 1:0. Zuvor hatte Florian Böhm einen abgerissenen hohen Ball von Dominik Kainz verfehlt und so Oberleitner unfreiwillig indirekt eine Vorlage gegeben.

Eisenbahner mit Blitz-Antwort, Entscheidung last minute

Die Antwort der Eisenbahner folgte aber sowieso prompt: Keine 60 Sekunden, nachdem sie in Rückstand geraten waren, egalisierte Merkl gewohnt abgeklärt Oberleitners Tor und traf zum 1:1. Anschließend sah’s dann bis in die tiefe Nachspielzeit hinein nach einem Remis aus. In der fünften Minute des Nachschlags war es dann aber Dominik Kainz, der einen Freistoß seines Bruders Daniel unmittelbar vor dem gegnerischen Kasten über die Linie drückte und für den späten Last-Minute-Sieg sorgte. Durch den Sieg machten die Kautzener gleich zwei Ränge in der Tabelle gut und rückten auf Platz acht vor. Schwarzenau hingegen wurde von Gastern wieder überholt und liegt bis zum Osterwochenende auf Rang vier.

Nächster Kautzen-Gegner ist dann am besagten Wochenende auswärts Raxendorf. Für Schwarzenau kommt’s zum Bezirksderby, daheim empfangen die Eisenbahner am Karsamstag den Vorletzten USC Hartl Haus Echsenbach.

Tore: Heim Dominik Kainz (90.), Heim Rene Oberleitner (79.), Gast Lukas Merkl (80.)

Kautzen: Frowin Hauer, Karel Holzepl, Ondrej Tomovic, Dominik Zuba, Daniel Fasching, Daniel Kainz, Mathias Weiss, Rene Oberleitner, Markus Fraissl, Dominik Kainz, Fabian Zuba, Maximillian Blei, Gregor Neuwirth, Adrian Robak, Matthias Holbach, Oliver Semper, Gregor Neuwirth (56. statt Ondrej Tomovic)

Schwarzenau: Marvin Pichler, Tobias Elsigan, Michael Mürwald, Florian Böhm, Georg Nigischer, Lukas Merkl, Thomas Zach, Dominik Koller, Philipp Nechwatal, Jaroslav Kubat, Michael Bauer, Matthias Josef Bastirz, Gabriel Bauer, Andreas Dorr, Simon Burger, Mathias Pfeffer, Andreas Dorr (72. statt Dominik Koller)

Karten: Fabian Zuba (77. Gelb Foul), Michael Mürwald (36. Gelb Foul), Dominik Koller (41. Gelb Foul), Michael Mürwald (58. Gelb-Rot Foul)