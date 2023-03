St. Martin & Weitra: Ernüchterung nach Patzern zum Auftakt

„Lainsitztaler Klubs jagen Dobersberg“, war in der Vorwoche der Aufmacher schlechthin. Doch der Schuss ging schon in der ersten Frühjahrsrunde nach hinten los. St. Martin verlor das direkte Duell auswärts glatt mit 0:3, Weitra patzte daheim, kaam über ein 2:2 gegen Kautzen nicht hinaus. Jetzt ist der Vorsprung von Dobersberg gegenüber Weitra auf zwölf Punkte angewachsen. St. Martin liegt gar schon 16 Punkte hinter dem Herbstmeister. Dazwischen schoben sich Schwarzenau und Gastern.

Dem Trainer von St. Martin, Andreas Bachhofner-Wurm, der auch einige Zeit das Traineramt in Dobersberg ausübte, merkte man eine gewisse Ernüchterung an. „Wir haben es nicht geschafft, spielerisch zum Erfolg zu kommen, sondern haben uns der einfachen Spielweise von Dobersberg angepasst und mit hohen, weiten Bällen agiert“, meinte der Trainer. „Ich bin enttäuscht, denn ich weiß, dass wir es besser können. Das haben wir in den Vorbereitungsspielen bewiesen.“

Kein Leckerbissen: Zu viel stand auf dem Spiel

Das Spitzenspiel war kein fußballerischer Leckerbissen, was auch nicht unbedingt zu erwarten war, da sehr viel auf dem Spiel stand. In Summe war es ein ausgeglichenes, umkämpftes Match mit einigen Schlüsselszenen, bei denen das Pendel zugunsten der Cypka-Truppe ausschlug. Tormann Gottfried Wolf hielt sein Heiligtum mit einigen Großtaten sauber, wehrte beim Stand von 2:0 nach Foul von Petr Cermak an Patrick Howegger sogar einen Elfmeter von Daniel Krejdl ab.

„Er hatte den Tormann schon verladen, schoss aber in jenes Eck, wohin sich der Tormann bewegte“, schüttelte Bachhofner-Wurm den Kopf. St. Martins Schlussmann Thorsten Flicker passierte hingegen beim ersten Tor ein Lapsus, er ließ einen harmlosen Ball passieren. Und als nach dem Feldverweis von Kapitän Clemens Kahl eine Viertelstunde vor Spielende der Coach auf eine Dreierkette umstellte und auf den Anschlusstreffer drängte, fing man sich per Strafstoß noch das dritte Tor ein. „Ich kann Dobersberg nur gratulieren, sie machen einen super Job“, zeigte sich Bachhofner-Wurm letztlich als fairer Verlierer.

Dobersberg weiter auf der Erfolgswelle

Auch in Weitra hätte man sich den Rückrundenauftakt anders vorgestellt. Das Remis der Braustädter kommt eher einer Niederlage gleich. Der Zug Richtung Meistertitel ist damit wohl endgültig angefahren.

Dobersberg hingegen schwimmt weiter auf der Erfolgswelle, das Wort Meistertitel will man noch auf keinen Fall in den Mund nehmen. Lediglich von einem voll gelungenen Auftakt spricht Sektionsleiter Harald Pelz und legt den Blick schon auf die nächste, schwere Aufgabe, das Auswärtsspiel in Nondorf. Eine schwere Aufgabe, zumal man noch dazu auf Kapitän Clemens Kahl, der gegen St. Martin mit Gelb-Rot vom Platz flog, gesperrt verzichten muss. Dafür ist Stefan Datler (Gelbsperre) wieder mit von der Partie. Dass man im Lager von Dobersberg, laut Aussage von Pelz, mit einem Punkt schon zufrieden wäre, zeugt nach wie vor von Demut. Noch sind zwölf Runden zu spielen, 36 Punkte zu vergeben. Die Würfel also noch nicht gefallen. Ein Richtungsweiser war der Rückrundenauftakt aber sehr wohl.