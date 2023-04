Litschau kämpfte sich zum Sieg

Werbung

Litschau - Raxendorf 2:1. In einem sehr intensiv geführten Match setzten sich die Schrammelstädter nach 93 Minuten nicht ganz unverdient knapp durch. Die Gäste hatten den besseren Start, hatten schon nach wenigen Minuten eine sehr gute Torchance zum Führungstreffer. Danach spielte sich das Geschehen fast ausschließlich im Mittelfeld ab. Litschau kam erst nach 22 Minuten zu einer guten Möglichkeit, doch ein Verteidiger von Raxendorf blockte den Schuss von Fabian Fritz aus wenigen Metern vor dem Tor im letzten Moment. Der bullige, immer brandgefährliche Jakub Byma scheitert aus spitzem Winkel an Jiri Kubat, der per Fußabwehr klärte (31.). Eine strittige Entscheidung führte zur Führung der Hausherren. Tobias Zainzinger soll nach Ansicht von Schiedsrichter Karl Veselka als letzter Mann den Ball mit der Hand gespielt haben. Es war aber eher die Schulter. Veselka zeigte Zainzinger nur gelb – zweifellos eine Kompromissentscheidung. Aus dem Freistoß nahe der Mittellinie entstand jedoch das 1:0. Radomir Cylak köpfte den Freistoß von Benjamin Hofbauer unglücklich über seinen Tormann hinweg ins eigene Tor (32.). Mit dem knappen Vorsprung von Litschau ging es in die Kabinen.

Nach der Pause legte die Truppe vom Gmünder Trainer Markus Früchtl einen Zahn zu, erarbeitete sich einigen guten Halbchancen und kam schließlich nach einem Eckstoß zum Ausgleich. Lukas Weigl traf, nach einer Faustabwehr von Tormann Kubat im zweiten Versuch, nachdem der erste noch geblockt werden konnte, knapp innerhalb des Strafraums zu 1:1 (61.). Fast im Gegenstoß, nur zwei Minuten später, brachte Sebastian Jungbauer seine Farben mit einem satten, leicht abgefälschten, 25 Meter Schuss über Jan Dvorak hinweg wieder in Führung. Mathias Raidl hatte die große Ausgleichschance am Fuß, schoss aber aus fünf Meter freistehend übers Tor (67.). Nach der Ampelkare für Torschützen Weigl in Minute 68 waren die Auswärtigen nur noch zu zehnt. Dieser Umstand ermöglichte den Hausherren jede Menge an Chancen zur endgültigen Entscheidung – allein es wurde keine einzige genutzt. Einen Schuss von Fritz blockte ein Verteidiger im letzten Moment (79.), dann scheiterte der Weitraer am Tormann (86.). Daniel Kavka verzog nur haarscharf (78.) und schließlich donnerte Hofbauer die Kugel aus fünf Meter in den Litschauer Abendhimmel (84.). In der Nachspielzeit sorgte der Unparteiische noch für Kopfschütteln. Als der eingewechselte Richard Scherzer allein auf das gegnerische Tor zulief, pfiff Veselka das Spiel ab.

Litschau spielt am Sonntag daheim gegen Vitis, Raxendorf ist zur selben Zeit bei Hartl Haus zu Gast.

Statistik:

Litschau - Raxendorf 2:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (32., Eigentor) Chylek, 1:1 (61.) Weigl, 2:1 (63.) Jungbauer

Karten: Kavka (68., Gelbe Karte Foul), Fritz (43., Gelbe Karte Foul), Friedrich (74., Gelbe Karte Foul)Raidl (54., Gelbe Karte Foul), Weigl (68., Gelb/Rote Karte Foul), Weigl (40., Gelbe Karte Foul), Zainzinger (31., Gelbe Karte Unsportl.)

Litschau: Jungbauer, Brabec, Fritz (90+2. Scherzer), Kubat, Šourek, Weisgram (69. Deimel), Hackl, Kavka, Stiedl (HZ. Mantler), Hofbauer, Friedrich

Raxendorf: Weigl, Geyer, Engelhart, Dvorak, Zainzinger, Raidl (76. Engelhart), Chylek, Bayerl, Býma, Gajan, Höfinger (76. Neidhart)

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Karl Veselka