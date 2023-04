Wichtiger Heimsieg für Litschau

Litschau - Windigsteig 4:2. Neo-Coach Pavel Matejka konnte wegen einer schon seit längerer Zeit geplanten Knie-OP nicht auf der Trainerbank Platz nehmen. Der Coach war aber ständig informiert und kommunizierte auch während des Spiels mit seinen Assistenten. Und Litschau musste auch auf ihren effizienten Stürmer Sebastin Jungbauer, der sich in St. Martin am Knöchel verletzte, verzichten. Die erste Chance fand der Tabellenletzte vor, doch Winterneuzugang Firas Bulliqi nahm das Geschenk der Heimischen nicht an. Dann war Litschau am Zug, doch Tobias Friedrich schoss am Tor vorbei (10.). Nachdem Fabian Fritz die Kugel ebenfalls am Tor vorbeischoss, gingen die Schrammelstädter in Minute 17 in Führung. Daniel Kavka verlängerte per Kopf einen Eckstoß Richtung zweite Stange, wo Vit Brabec blank stand und nur noch einköpfen musste. Das Spiel wogte hin und her, und in Minute 26 glichen die Gäste aus. Tormann Jiri Kubat ist nach einem Schuss von Bulliqi zwar noch dran, der Ball findet aber schließlich doch den Weg ins Netz- 1:1. Litschau steckte den Treffer gut weg, fand einige gute Chancen vor, doch Lukas Hejnicek im Tor der Gäste zeichnete sich des Öfteren aus. Kurz vor der Pause zog dann Michael Macha gegen Jakob Mantler die Notbremse, der Platzverweis für den Tschechen, der letzter Mann war, war die Folge (43.). Noch vor der Pause, in Unterzahl, gingen die Gäste sogar in Führung. Nach einem Corner war die Litschauer Abwehr ein wenig desorientiert, sodass Patrick Polly ungehindert einköpfen konnte. Die Abseitsreklamationen der Litschauer fanden bei Referee Nafaa Nagbou kein Gehör.

Litschau war nun klar überlegen

Mit der ersten Aktion nach der Pause glich Brabec aus, doch der Torschütze stand nach Einschätzung des Unparteiischen im Abseits. Litschau, in Überzahl, war nun klar überlegen, doch Kavka, Fabian Fritz und einmal Friedrich scheiterten entweder an Hejnicek oder schossen vorbei. Im Minute 66 war es aber dann soweit. Ein Kabinettstück von Kavka führte zum Ausgleich. Der Tscheche nahm im Strafraum die Kugel nach einer Flanke perfekt an und überlupft Hejnicek gekonnt – 2:2. Nur zwei Minuten später hatten die Hausherren das Spiel gedreht. Kavka überlistete bei einem Freistoß seinen Landsmann Hejnicek, zirkelte einen Freistoß ins Tormanneck – 3:2 (68.). Fritz hätte zweimal alles klar machen müsste, doch dem Forward fällt das Toreschießen momentan schwer, scheitert zweimal mit Schüssen am Torhüter. So war es schließlich Kavka, der seine starke Leistung mit einem lupenreinen Hattrick krönte. Nach Foul an ihm im Strafraum verwandelt er den Strafstoß souverän ins linke Eck – 4:2 (86.). Die Gäste bäumten sich noch einmal kurz auf, doch dann war Schluss.

Auf Windigsteig wartet am Freitag daheim das Bezirksderby gegen Kautzen, Litschau muss die weite Reise zum Abstiegskandidaten Rappottenstein antreten.

Statistik:

Litschau - Windigsteig 4:2 (1:2)

Torfolge: 1:0 (17.) Brabec, 1:1 (26., Elfmeter) Bulliqi, 1:2 (45.) Polly, 2:2 (65.) Kavka, 3:2 (68., Freistoß) Kavka, 4:2 (86., Elfmeter) Kavka

Karten: Stiedl (32., Gelbe Karte Foul), Weisgram (25., Gelbe Karte Unsportl.)Polly (75., Gelbe Karte Unsportl.), Macha (43., Rote Karte Torchancenverh.), Popp (57., Gelbe Karte Foul)

Litschau: Kubat, Weisgram, Šourek, Brabec (86. Eichinger), Stiedl, Kavka, Hofbauer, Friedrich (87. Redl), Hackl, Fritz, Mantler Jakob (91. Deimel)

Windigsteig: Polly Patrick, Kandler (58. Koll), Lerch, Hejnicek, Bulliqi (71. Meyer), Popp (71. Fuchs), Liska, Macha, Telecican, Sindlgruber, Polly Markus (81. Zellhofer)

199 Zuschauer, Schiedsrichter: Nafaâ Nagbou