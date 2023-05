Soccer-Camps wagen Schritt nach Litschau

Das W4 Soccer Camp expandiert. Nachdem tollen Start im Vorjahr in Weitra bietet der Verein um den Kicker Fabian Fritz und Alexander seine Nachwuchscamps nun auch in Litschau an. „Wir haben im ersten Jahr mit vier Camps in Weitra über 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreicht“, freut sich Fritz. „Und der Trend steigt. Das dreitägige Ostercamp mit über 30 Teilnehmern war heuer sehr schnell ausgebucht.“

Aufgrund dieses großen Interesses erweitert der Verein sein Einzugsgebiet. Schon beim Start voriges Jahr kündigte Fritz an, bei entsprechender Nachfrage nicht nur in Weitra verweilen zu wollen, sondern das Angebot auch bezirksweit, vielleicht sogar waldviertelweit auszuweiten. Heuer kommt der Norden des Bezirks Gmünd dazu.

Teilnehmer-Plätze sind heiß begehrt

Neben den beiden Sommercamps am Vereinssitz in Weitra (17.-21. Juli & 21.-25. August) gibt es im Sommer auch ein Nachwuchscamp in Litschau, wo Fritz derzeit als Kicker aktiv ist (31. Juli-4. August).

„Fußball, Spaß und Freude am Miteinander stehen absolut im Vordergrund“, erklärt Fritz. „Bei den Fünf-Tage-Camps werden jeden Tag zwei Trainingseinheiten mit verschiedenen Schwerpunkten (zB. Technik) abgehalten.“ Zwischen den Trainingseinheiten gibt es fußballspezifisches Programm wie „Coerver Coaching“, Gaberln üben, eine Fußballvideochallenge, einen Technikbewerb etc.

Die Camps sind vereinsunabhängig und vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen für Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 14 Jahren geeignet. Die Teilnehmerplätze sind begrenzt und für den ersten Weitra-Termin und Litschau schon zur Hälfte ausgebucht.