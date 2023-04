Gerechtes Remis in Nondorf

Nondorf - Brand/Nagelberg 1:1. Die Punkteteilung war summa summarum gerecht. Das war auch unisono die Meinung der beiden Trainer Horst Mager und Martin Glaser. Das Pendel hätte aufgrund der Torchancen aber in beide Richtungen ausschlagen können. Auf dem durch den vielen Regen in den Tagen davor sehr unebenen Terrain (das Reservespiel wurde abgesagt) entwickelte sich ein eher zerfahrenes Spiel mit vielen Ballfehlern und oft gravierenden Fehlpässen. Nondorf versuchte das Spiel schnell nach vorne zu tragen, ihre flinken Angreifer zu forcieren. Die Gäste gingen es etwas gemächlicher an, ihnen fehlte mit Pascal Kamhuber (gesperrt) der einzige Spieler der Tempo aufnehmen kann. Die erste dicke Chance bot sich den Hausherren in Minute zehn. Der von Gmünd heimgekehrte Tobias Schrammel hatte schon alles überspielt, schloss aber zu zaghaft ab, sodass ein Verteidiger den Ball noch vor der Linie klären konnte. Dann war es erneut Schrammel, der eine sehr gute Möglichkeit nicht nutzen konnte. So gingen die Gäste, die immer besser ins Spiel fanden, die nach einem von Julian Stubenvoll getretenen Corner durch Innenverteidiger Marcel Schindl, der den Ball, der über Umwegen zu ihm gelangte, in Führung -0:1 (43.). Und legten mit dem vermeintlichen 2:0 nach. Doch Schiedsrichter Emrah Koyuncu nach einem Stanglpass von Stubenvoll, den Florian Lavicka aus kurzer Distanz über die Linie bugsierte, auf Abseits. Wohl eine Fehlentscheidung. So blieb es beim knappen Vorsprung für Brand-Nagelberg bis zur Pause.

Schwungvoller Start in die zweite Halbzeit

Bei Nondorf blieb Michael Bruckner, der nicht ganz fit war, zur Pause in der Kabine, für ihn kam Dominik Kitzler. Mit zwei Halbchancen, eine für die Auswärtigen durch Peter Surek und praktisch im Gegenstoß durch Ondrej Svoboda, deren Schüsse das Tor knapp verfehlten, begann die zweite Hälfte schwungvoll. Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten. Der sonst wie immer souverän die Abwehr dirigierende Kapitän Schindl verschätzte sich als letzter Feldspieler bei einem weiten Zuspiel auf Alexander Bruckner, der hatte dann freie Bahn und hämmerte die Kugel aus halbrechter Position hoch ins kurze Eck. „Es war mein Fehler, der Ball hatte plötzlich eine andere Flugbahn bekommen“, schilderte Schindl nach dem Spiel die etwas ungewöhnliche Situation. Danach waren Torszenen rar, Abschlüsse wurden lediglich aus größerer Entfernung getätigt. Die große Chance seine Mannschaft in Führung zu schießen ließ Winter-Neuzugang Peter Sulek ungenützt. Der Slowake zog halbrechts Richtung Tor, hatte den Ball aber auf seinem „falschen“ Fuß und schloss nicht konsequent ab. Beim Versuch, sich Kugel auf den linken Fuß zu legen, konnte die Verteidigung von Nondorf im Verbund klären. In der Nachspielzeit hätte Marcel Schuh zum Matchwinner werden können, doch er verfehlte das von Tormann Tobias Fritz, der weit vor seinem Kasten intervenieren musste, leere Tor sehr deutlich.

Nondorf ist nächsten Freitag in Vitis zu Gast, Brand-Nagelberg empfängt daheim Weitra.

Statistik:

Nondorf - USV Brand-Nagelberg 1:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (43.) Schindl, 1:1 (51.) Bruckner

Karten: Rammel (78., Gelbe Karte Foul), Fuss (55., Gelbe Karte Unsportl.)Hofbauer (83., Gelbe Karte Foul), Stubenvoll (55., Gelbe Karte Unsportl.), Sulek (78., Gelbe Karte Unsportl.)

Nondorf: Bruckner Michael (HZ. Kitzler), Prinz, Bruckner Alexander, Schrammel, Grawatsch, Rammel, Weissensteiner, Fuss, Svoboda, Schuh, Steininger

USV Brand-Nagelberg: Hofbauer, Fritz, Lavicka, Narangerel, Hofmann Kevin, Stubenvoll (58. Haimböck), Stückler, Schindl Marcel, Redl, Sulek, Hofmann Georg

230 Zuschauer, Schiedsrichter: Emrah Koyuncu