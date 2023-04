Souveräne Sache für den Spitzenreiter

Werbung

Nondorf - Dobersberg 2:4. Nondorf musste auf ihren Mittelfeldstrategen und Goldtorschützen gegen Hartl Haus, Marcel Wallner, wegen Kniebeschwerden verzichten. Bei Doberberg fehlte Innenverteidiger und Kapitän Clemens Kahl wegen einer Gelbsperre. Die Gäste kamen besser ins Spiel, verzeichneten in den ersten 15 Minuten drei gute Einschussgelegenheiten. Immer wieder war aber im letzten Moment ein Bein eines Nondorfer Abwehrspieler dazwischen. Danach kamen die Hausherren besser ins Spiel, verzeichneten durch Bruckner einen eher ungewollten Lattenschuss. Nach einem Freistoß von Mathias Wanko köpfelte Daniel Hiermann ganz knapp am Tor vorbei (21.). In Minute 36 war es aber so weit. Wanko mit der gefühlvollen Flanke von links genau auf den Kopf von Michael Schmidtmaier, der Patrick Grawatsch keine Chance ließ – 0:1. Dann meldete sich wieder einmal Nondorf zu Wort. Ondrej Svoboda, von Stefan Dürnitzhofer mit einem Diagonalpass perfekt angespielt, schoss aber aus etwa 10 Meter knapp drüber. Dann beinahe das 0:2, doch Hiermann traf im Nachschuss aus ganz kurzer Distanz nur den Pfosten. Noch vor der Pause glichen die Heimischen aus. Tobias Schrammel verlängerte einen Eckstoß per Kopf Richtung zweite Stange. Dort stand Innenverteidiger Alexander Prinz goldrichtig und völlig ungedeckt und drückte die Kugel über die Torlinie – 1:1 (39.). Dann war Pause.

Beide Mannschaften kamen unverändert aus den Kabinen. Vorerst neutralisierten sich beide Teams, in Minute 53 kam Svoboda in aussichtsreicher Position um einen Schritt zu spät. Danach war wieder der Herbstmeister am Zug, doch Rene Wendl legte sich nach tollem Zuspiel den Ball ein wenig zu weit vor, sodass Grawatsch gerade noch abwehren konnte. In Minute 62 die erneute Führung für die Cypka-Truppe. Martin Rejman zeigte eimal mehr seine individuelle Klasse, tanzt zwei Verteidiger der Heimischen im Strafraum auf engstem Raum aus und platziert die Kugel ins Eck – 1:2. Zehn Minuten später sorgt ein ehemaliger Nondorfer für die Vorentscheidung. Jaroslav Cech zog aus gut 25 Meter zentral zum Tor stehend ab, die Kugel landet genau im Eck – 1:3. Die Hausherren fanden kein Mittel, noch einmal heranzukommen - im Gegenteil. Der eingewechselte Stefan Datler verwertet eine Kopfballvorlage von Schmidtmaier mit etwas Glück und unter Mithilfe von Grawatsch zum 1:4 (82.). Das zweite Tor von Prinz, wieder nach einem Eckstoß und dem danach entstandenen Getümmel im Strafraum, war nur mehr Ergebniskosmetik.

Dobersberg empfängt am Ostermontag daheim Schlusslicht Windigsteig, Nondorf ist am Samstag bei Weitra zu Gast.

Tore: Heim Alexander Prinz (39.), Heim Alexander Prinz (87.), Gast Jaroslav Cech (72.), Gast Stefan Datler (82.), Gast Martin Rejman (62.), Gast Michael Schmitmaier (35.)

Nondorf: Patrick Grawatsch, Tobias Lebinger, Stefan Dürnitzhofer, Alexander Prinz, Julian Weissensteiner, Christoph Fuss, Benjamin Steininger, Tobias Schrammel, Ondrej Svoboda, Alexander Bruckner, Michael Bruckner, Manuel Mager, Marcel Schuh, Marcel Wallner, Manuel Haider, Philipp Fitzinger, Sebastian Rammel, Marcel Schuh (66. statt Tobias Lebinger), Sebastian Rammel (85. statt Christoph Fuss)

Dobersberg: Gottfried Wolf, Michael Schmitmaier, Matthias Weiss, Jaroslav Cech, Martin Rejman, Fabian Gangl, Daniel Hiermann, Mathias Wanko, Rene Wendl, Dominic Kühhas, Petr ?ermák, Sebastian Gangl, Florian Gangl, David Longin, Christoph Goldnagl, Stefan Datler, David Longin (66. statt Daniel Hiermann), Stefan Datler (70. statt Rene Wendl), Christoph Goldnagl (84. statt Jaroslav Cech)

Karten: Martin Rejman (54. Gelb Unsportl.), David Longin (80. Gelb Foul), Gottfried Wolf (85. Gelb Foul)