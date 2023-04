Nondorf fertigte Raxendorf ab

Werbung

Nondorf - Raxendorf 5:2. Ein Kraftakt ermöglichte den Hausherren einen deutlichen Sieg und drei wichtige Punkte. Denn die Mager-Truppe musste über eine halbe Stunde mit zehn Mann auskommen, da Stefan Dürnitzhofer nach einem Foul zurecht die zweite Gelbe Karte erhielt und vorzeitig vom Platz musste (52.). Zu diesem Zeitpunkt lag Nondorf nur knapp 2:1 voran. Doch die vom Gmünder Markus Früchtl gecoachten Gäste, bei denen Toptorschützen Jakub Byma fehlte, konnten die zahlenmäßige Überlegenheit nicht nützen. Zwar ging Raxendorf ein wenig glücklich schon in Minute zehn in Führung, doch die hielt nur vier Minuten, denn dreifach Torschütze Ondrej Svoboda glich mit einem strammen Schuss aus. „Es war eine schöne Einzelleistung von ihm“, adjustierte Trainer Horst Mager. Noch vor der Pause drehten die Heimischen das Spiel. Abermals war es Svoboda, der nach einem Eckstoß aus einem Gestocher heraus, auf 2:1 stellte (43.).

Drei Treffer binnen 18 Minuten

Nur drei Minuten nach dem Feldverweis für Dürnitzhofer, versenkte Tobias Schrammel per Kopf eine Flanke des aufgerückten Außenverteidiger Christoph Fuss zum 3:1 in die Maschen. Ein abgefälschter Schuss von Svoboda führte zum 4:1 (69.), nur vier Minuten danach erhöhte Alexander Bruckner nach einem Stanglpass aus kurzer Distanz auf 5:1. Raxendorf fand auch mit einem Mann mehr keine spielerischen Mittel den Gegner weh zu tun. „Sie spielten nur hohe Bälle in die Spitze“, meinte Mager. Und vergaßen scheinbar dabei, dass Sturmtank Byma nicht mit von der Partie war. Das zweite Tor in der Schlussminute von Patrik Gajan via Innenlatte war nur noch Ergebniskosmetik.

Nondorf trifft am Samstag daheim auf Brand-Nagelberg und spielt am Montag ebenfalls daheim gegen Schwarzenau. Raxendorf ist am Sonntag erneut im Bezirk Gmünd im Einsatz. Nach den Gastspielen bei Litschau und Nondorf heißt der Gegner Weitra.

Statistik:

Nondorf - Raxendorf 5:2 (2:1)

Torfolge: 0:1 (10.) Raidl, 1:1 (14.) Svoboda, 2:1 (43.) Svoboda, 3:1 (55.) Schrammel, 4:1 (69.) Svoboda, 5:1 (73.) Bruckner, 5:2 (90+1.) Gajan

Karten: Dürnitzhofer (52., Gelb/Rote Karte Unsportl.), Steininger (54., Gelbe Karte Foul), Dürnitzhofer (45+1., Gelbe Karte Foul)Raidl (41., Gelbe Karte Foul), Engelhart (32., Gelbe Karte Unsportl.)

Nondorf: Fuss (85. Fitzinger), Rammel (88. Kitzler), Prinz, Schuh, Svoboda, Weissensteiner, Steininger, Schrammel, Grawatsch, Dürnitzhofer, Bruckner (82. Mager)

Raxendorf: Kerbler, Chylek, Engelhart Stefan, Gajan, Höfinger, Raidl (75. Buchegger), Neidhart, Dvorak, Engelhart Lukas (85. Stundner), Geyer, Bayerl Lukas

160 Zuschauer, Schiedsrichter: Klaus Kainberger