Siegestor in letzter Minute

Nondorf - Schwarzenau 2:3. Ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Spielhälften. In den ersten 45 Minuten waren die Gäste klar spielbestimmend, hätten auch höher als 2:0 führen können. „Mit der spielerischen Leistung war ich diesmal sehr zufrieden, vor allem mit jener in Hälfte eins“, zollt Trainer Erlebach seinen Jungs Lob. Nach zwei Niederlagen an Stück wollte der Coach eine Reaktion von seiner Mannschaft sehen. Er änderte auch personell und taktisch gegenüber dem Freitagspiel gegen Dobersberg einiges. Die Gäste gingen schon in Minute 14 in Führung. Torschütze war der nach längerer Pause in die Startaufstellung zurückgekehrte Georg Nigischer. Ein Tor, das sich abzeichnete. Nondorf kam einmal dem Ausgleich nahe, doch Bruckner köpfte freistehend vorbei. Nach einer weiteren vergebenen Großchance für die Eisenbahner traf dann Jaroslav Kubat in Minute 27 zur 2:0-Führung. Torschütze Nigischer musste in Minute 35 aus gesundheitlichen Gründen ebenso wie auf der anderen Seite Julian Weissensteiner (26.) frühzeitig ausgewechselt werden. Nach einer weiteren vergebenen Torchance von Schwarzenau war Pause.

Aufholjagd startete

In der Kabine von Nondorf dürfte Trainer Horst Mager die richtigen Worte gefunden haben. Denn seine Truppe startete mit viel Elan und wesentlich spritziger in den zweiten Spielabschnitt. Und das trug bald Früchte in Form des Anschlusstreffers. Stefan Dürnitzhofer, am Samstag noch gesperrt gewesen, donnerte einen Freistoß unhaltbar in die Maschen – nur noch 1:2 (55.). Nachdem Tobias Schrammel eine weitere 100%ige versemmelte, fiel wenig später doch der Ausgleich. Nach einem Corner herrschte ein Getümmel im Strafraum, Dürnitzhofer stand zur richtigen Zeit am richtigen Ost und drückte den Ball hinter die Torlinie – 2:2 (78.). Das letzte Wort hatte dann doch Schwarzenau. In der Schlussminute entschieden zwei Einwechselspieler die Partie. Michael Mürwald versenkte die Kugel in Minute 90 nach einem weiten Pass spektakulär zum etwas glücklichen Siegestor ins Netz – 2:3. Nondorf ist am Freitag in Vitis zu Gast.

Schwarzenau ist am kommenden Wochenende bei das im Frühjahr schwächelnden Raxendorf, das im Frühjahr nur einen Punkt einfahren konnte, zu Gast. Schon am Freitag gastiert Nondorf in Vitis.

Statistik:

Nondorf - Schwarzenau 2:3 (0:2)

Torfolge: 0:1 (14.) Nigischer, 0:2 (27.) Kubat, 1:2 (55., Freistoß) Dürnitzhofer, 2:2 (78.) Dürnitzhofer, 2:3 (90.) Mürwald

Karten: Steininger (68., Gelbe Karte Foul), Schuh (79., Gelbe Karte Foul), Prinz (62., Gelbe Karte Foul)Erlebach (90+3., Gelbe Karte Kritik), Koller (77., Gelbe Karte Foul)

Nondorf: Grawatsch, Steininger, Bruckner Michael, Weissensteiner (26. Rammel), Prinz, Fuss, Bruckner Alexander, Dürnitzhofer, Svoboda, Schuh, Schrammel

Schwarzenau: Bauer Michael, Regen (74. Koller), Böhm, Pichler Marvin, Pichler Miklas, Kubat, Nigischer (35. Mürwald), Altrichter (64. Tretzmüller), Elsigan, Zach, Merkl

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Philipp Haselbeck