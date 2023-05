Erster Sieg seit Oktober für Rappottenstein

Rappottenstein - Litschau 3:2. Am 29. Oktober feierte Rappottenstein den letzten Heimsieg. Danach folgten sieben Spiele in der Fremde ohne einen einzigen Dreier. Beim ersten Auftritt vor eigenem Publikum konnte die Elf von Coach Mario Huber nach dem Schlusspfiff endlich wieder jubeln. Nach einer torlosen und ereignislosen ersten Hälfte („es war spielerisch grausam“, so Sportleiter Ralf Wagesreither) folgte nur 30 Sekunden nach Wiederanpfiff ein herber Dämpfer für die Hausherren. Fabian Fritz wurde mit einem Pass in die Tiefe auf die Reise geschickt, der ließ sich, alleine auf den Tormann zulaufend, die Chance nicht entgehen – 0:1 (46.). Die Ritter steckten den Schock bald weg, glichen nur acht Minuten später durch den Neuzugang in der Winterpause, Pavel Bolina, der sich zwischen Ondrej Sourek und Manuel Stiedl durchsetzte und ins kurze Eck abschloss, aus – 1:1 (53.).

„Haben Spiel aus der Hand gegeben“

„Wir haben dann das Spiel aus der Hand gegeben“, meinte Litschau Co-Trainer Patrick Volkmann. Wagesreither stößt in das gleiche Horn, formuliert es jedoch ein wenig anders. „Wir haben einen Toten zum Leben erweckt.“ Dabei hatten die Schrammelstädter beim Stande von 2:1 die große Chance zum Ausgleich. Aber Daniel Eichinger und Manuel Stiedl brachten den Ball nach Latten- und Stangentreffer nicht im Tor unter. Davor gingen die Heimischen nach einem Tormannfehler von Jiri Kubat, der den Ball von der Brust abprallen ließ, durch Daniel Böhm-Gundacker mit 2:1 in Führung (57.). Die Heimischen fighteten mit großer Leidenschaft, der eingewechselte Josef Kramer sorgte in Minute 87 für die Vorentscheidung. Nach einem Eckstoß konnte der Rappottensteiner am langen Eck ungedeckt zum 3:1 einköpfen. Der Anschlusstreffer durch Stiedl in der Nachspielzeit war lediglich Kosmetikkorrektur. „Rappottenstein zeigte mehr Einsatz und Engagement und hat so gesehen verdient gewonnen“, meinte ein sichtlich enttäuschter, aber faierer Verlierer Wagesreither.

Rappottenstein muss am Freitag in Kautzen antreten, Litschau empfängt am Samstag daheim den in der Rückrunde noch ungeschlagenen Tabellenzweiten Gastern.

Statistik:

Rappottenstein - Litschau 3:2 (0:0)

Torfolge: 0:1 (46.) Fritz, 1:1 (53.) Bolina, 2:1 (57.) Böhm-Gundacker, 3:1 (87.) Kramer, 3:2 (93.) Stiedl

Karten: Wagner (29., Gelbe Karte Foul), Haider (53., Gelbe Karte Unsportl.), Hami (53., Gelbe Karte Unsportl.)Hackl (53., Gelbe Karte Foul), Scherzer (85., Gelbe Karte Foul)

Rappottenstein: Schartmüller (81. Kramer), Böhm-Gundacker (91. Binder), Wagner Benjamin, Hammerl Jakob, Haider, Wagner Christoph (65. Trondl), Hammerl Mathias, Hami, Bolina (91. Hahn), Pichler, Michalec

Litschau: Weisgram, Kavka, Fritz (85. Deimel), Friedrich, Šourek, Hackl, Brabec (66. Eichinger), Stiedl, Kubat, Hofbauer, Mantler Jakob (76. Scherzer)

155 Zuschauer, Schiedsrichter: Bernhard Streitner