Raxendorf und Schwarzenau trennen sich torlos

Raxendorf - Schwarzenau 0:0. Endlich wieder in die Erfolgsspur finden. Nach einigen Auswärtspartien am Stück und noch keinem einzigen Sieg in der Rückrunde war die Marschrichtung des USV Raxendorf für das Heimspiel am Sonntagnachmittag gegen Schwarzenau klar – endlich den ersten Rückrundensieg vor heimischer Kulisse holen. Doch daraus wurde nichts. Immerhin reichte es aber aus Sicht der Heimischen zu einem Punkt beim 0:0-Unentschieden. Gegen Schwarzen, immerhin Tabellenvierter der Liga, machte Raxendorf aber kein schlechtes Spiel.

Immer wieder ging es hin und her, ein Treffer wollte aber keiner Mannschaft gelingen. Dafür standen beide Teams in der Defensive zu gut und kompakt und in der Offensive fehlte bei beiden Teams das letzte “Quentchen”. So hatten beide Teams zwar in Halbzeit eins und zwei jeweils ihre Gelegenheiten, zu einem Tor und dem Sieg reichte es dann aber doch nicht.

Markus Früchtl, Trainer, USV Raxendorf: “Defensiv sind wir gut gestanden und es war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ich denke, dass das 0:0-Unentschieden auch das gerechte Ergebnis für dieses Spiel ist.”

Karten: Buchegger (65., Gelbe Karte Foul), Bayerl (87., Gelbe Karte Foul), Geyer (93., Gelbe Karte Unsportl.), Weigl (30., Gelbe Karte Unsportl.), Zainzinger (63., Gelbe Karte Kritik)

Raxendorf: Dvorak, Chylek, Engelhart Stefan, Zainzinger, Weigl, Geyer, Bayerl Lukas, Býma (82. Höfinger), Gajan, Neidhart (57. Buchegger), Kerbler

Schwarzenau: Merkl, Nigischer, Bauer Michael, Regen (70. Altrichter), Böhm, Pichler Miklas, Tretzmüller, Elsigan, Pichler Marvin, Kubat, Zach

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Valentin Zehrer