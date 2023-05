Alle guten Derbys sind drei

Es ist ein Spieltag, der exemplarisch für die Brisanz der „Derbyliga“ 1. Klasse Waldviertel steht: Gleich drei Derbys gibt’s am Wochenende. Den Anfang machen am Samstagnachmittag zwei Stück: Einerseits empfängt Gastern Lokalrivale Kautzen. Die Pabousek-Truppe reist mit breiter Brust nach Gastern, demütigte erst am Mittwoch im Nachtragsspiel Brand-Nagelberg mit 6:0. Auch für den Zweiten Gastern, der den Vizemeistertitel holen will, ist der Sieg das klare Ziel: „Schaden tut’s sicher nicht, dass die Kautzener am Mittwoch auch schon spielen mussten. Aber ein Derby ist ein Derby. Wenn wir aber so brav spielen, wie in den vergangenen Spielen, sollte eigentlich nichts passieren und die drei Punkte bei uns bleiben“, meinte Gastern-Sektionsleiter Bernhard Immervoll. Andererseits treffen am Samstagabend aber auch St. Martin und Weitra aufeinander. Die Lainsitztaler Erzrivalen trennen sechs Zähler, beide spielen bislang nicht die zufriedenstellendste Rückrunde. Brisant wird das Derby jedenfalls.

Derby Nummer drei steht dann zwei Stunden nach den beiden Duellen ebenfalls am Samstag auf dem Plan: Vitis empfängt um 19 Uhr Aufsteiger Schwarzenau. Beide Lokalrivalen sind derzeit Tabellennachbarn: Die Eisenbahner sind aktuell punktegleich mit dem Dritten Weitra Vierter, Vitis vier Punkte dahinter Fünfter. Für die Höbarth-Elf wäre ein Derbysieg also eine Chance, den Anschluss auf die Stockerlplätze zu schaffen. Schwarzenau hingegen könnte sich mit einem Dreier im Nachbarschaftsduell weiter vom Lokalrivalen absetzen.

Gelingt Echsenbach eine Vorentscheidung?

Nicht weniger brisant wird’s aber am Samstag, zeitgleich zu beiden ersteren Derbys im Zwettler Bezirk: Im Tabellenkeller treffen Rappottenstein und Hartl Haus Echsenbach aufeinander. Für die beiden Tabellennachbarn geht’s um viel – es ist das letzte direkte Duell zwischen zweien der drei Abstiegskandidaten in dieser Saison. Die „Ritter“ könnten mit einem Sieg den Bezirkskonkurrenten in Schlagdistanz halten, die „Echsen“ sich wiederum mit einem Dreier von den Abstiegsplätzen absetzen – und somit möglicherweise schon eine kleine Vorentscheidung im Abstiegskampf einleiten.

Nicht mehr selbst in der Hand hat sein Schicksal der SV Windigsteig, der vergangene Woche gegen Hartl Haus 0:2 unterlag und somit nicht mehr gegen einen der beiden direkten Konkurrenten antreten darf. Für das Schlusslicht geht’s am Samstagabend daheim gegen Nondorf. SVW-Obmann Gerhard Lamatsch erwartet sich „unbedingt“ eine Reaktion: „Die erwarte ich mit von der ganzen Mannschaft.“ Kapitän Patrick Polly und Stammtorwart Lukas Hejnicek werden seinem Team aber voraussichtlich nach wie vor fehlen, Coach David Hruby also wieder selbst den Kasten hüten müssen.

Zwei Partien am Sonntag

Bei all dieser Spannung am Samstag darf aber natürlich der Sonntag auch nicht außer Acht gelassen werden: Tabellenführer Dobersberg empfängt daheim den Neunten Litschau, für USV-Sektionsleiter Harald Pelz ist die Zielsetzung klar: „Wir wollen anschreiben und die drei Punkte holen. Jetzt sind wir ja quasi knapp vorm Fertigwerden, knapp vorm letzten Schritt zum Meisterstück.“ Fixieren können die Dobersberger den Titel diese Woche rechnerisch aber noch nicht. Weder oben noch unten geht’s dafür für Brand-Nagelberg und Raxendorf noch um was: Die beiden Tabellennachbarn auf Platz elf beziehungsweise zehn duellieren sich zeitgleich im Brander Birkenstadion. Zuletzt hatten beide Teams klar das Nachsehen, Brand-Nagelberg ging gegen Kautzen 0:6 unter, Raxendorf war gegen Dobersberg 2:5 deutlich unterlegen.

Die nächste Runde:

Samstag, 17 Uhr: Rappottenstein – Hartl Haus Echsenbach, Gastern – Kautzen, St. Martin – Weitra; 19 Uhr: Vitis – Schwarzenau; 19.30 Uhr: Windigsteig – Nondorf.

Sonntag, 17 Uhr: Dobersberg – Litschau, Brand-Nagelberg – Raxendorf.