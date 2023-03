Aufsteiger fordert den Spitzenreiter

Zwölf Punkte beträgt Dobersbergs Vorsprung auf den ersten Verfolger aus Weitra mittlerweile, weil die Braustädter am vorangegangenen Wochenende bekanntlich gegen Kautzen nicht über ein 2:2 hinauskamen – Dobersberg aber im Gegenzug Weitra-Erzrivale St. Martin souverän mit 3:0 bezwang. Nun heißt die nächste Aufgabe für den Spitzenreiter Nondorf. Den Aufsteiger bezeichnete Dobersberg-Sektionsleiter Harald Pelz als „sehr starke Mannschaft“, gab demütig als Zielvorgabe „einen Punkt“ an. Die Nondorfer liegen derzeit auf Rang sechs, rangen am vergangenen Spieltag Hartl Haus Echsenbach knapp 1:0 einen Dreier ab.

Tabellenkeller-Dreigespann hat Brocken vor sich

Für die abstiegsgefährdeten „Echsen“, die derzeit den vorletzten Platz gebucht haben, wartet diese Woche eine Mammutaufgabe. Daheim empfangen die Grubeck-Mannen den Vizewinterkönig Weitra. Doch auch die Echsenbacher Konkurrenz im Tabellenkeller hat Brocken vor sich. Der Vorvorletzte Rappottenstein gastiert nach einem 2:2 gegen Brand-Nagelberg in der Vorwoche in Vitis. Und auch Schlusslicht Windigsteig hat nach der 1:3-Auftaktniederlage gegen eben jene Vitiser nun mit dem Fünften St. Martin einen schwierigen Gegner vor der Brust.

Ersatzgeschwächt ins erste Heimspiel

Leicht wird’s auch für den USV Gastern nicht. Der mühte sich in Raxendorf zum Frühlingsauftakt zu einem 2:2, hat aber gleich im ersten Heimspiel mit hochkarätigen Ausfällen zu kämpfen. Einerseits fehlt der Sikorski-Truppe daheim gegen Brand-Nagelberg nämlich Mittelfeld-Youngster Philipp Biedermann, der in Raxendorf schon in Minute eins verletzt ausgewechselt werden musste. Und andererseits muss auch Jürgen Höbinger, der in Raxendorf für eine Tätlichkeit glatt Rot sah, von der Tribüne aus zuschauen. „Das wird schwierig, sie sind eine robuste Mannschaft“, meinte Gastern-Sektionsleiter Bernhard Immervoll im Vorfeld.

Raxendorf muss indessen am Sonntagnachmittag nach Litschau. Die Schrammelstädter hatten am Rückrunden-Auftakt-Wochenende zuletzt unter neuer Trainer-Führung eine 2:4-Niederlage in Schwarzenau einzustecken, laufen mit Platz elf nach wie vor den eigenen Erwartungen hinterher. Auf die Eisenbahner, die durch den Dreier gegen Litschau zwei Tabellenplätze gutmachten und nun sogar auf Platz drei rangieren, wartet am Wochenende auswärts Kautzen. USV-Obmann Karl Kainz sprach im Vorfeld davon, dass „alles drinnen“ sei, aber: „Wir müssen ihre Offensive um (Lukas, Anm.) Merkl und (Jaroslav, Anm.) Kubat im Griff haben.“

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Vitis – Rappottenstein.

Samstag, 16.30 Uhr: Hartl Haus Echsenbach – Weitra, Kautzen – Schwarzenau; 19.30 Uhr: Windigsteig – St. Martin.

Sonntag, 16.30 Uhr: Gastern – Brand-Nagelberg, Litschau – Raxendorf, Nondorf – Dobersberg.