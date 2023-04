David gegen Goliath & zwei Derbys

Werbung

Ist der Windigsteiger Knopf aufgegangen? Eine Frage, die sich nach dem vergangenen Spieltag durchaus stellen ließ. Gegen den damals noch Fünften St. Martin lieferte der Tabellenletzte ein Spiel auf Augenhöhe ab, setzte sich schließlich verdient mit 3:1 durch und bejubelte erstmals in dieser Saison drei Punkte. Ob die Hruby-Elf aber am Ostermontag an dieses Erfolgserlebnis anknüpfen kann, ist mehr als offen – euphemistisch formuliert. Auswärts gastiert das Schlusslicht nämlich beim 37 Punkte entfernten Spitzenreiter Dobersberg. David trifft quasi auf Goliath. Auch für Windigsteig-Obmann Gerhard Lamatsch ist die Lage klar: „Ich hoffe, dass wir mit der Aufgabe wachsen. Aber sie (Dobersberg, Anm.) sind immens stark, daheim nochmal stärker. Ich hoffe aber, dass wir sie auf dem falschen Fuß erwischen und vielleicht ein nicht eingeplantes Körnchen mitnehmen können.“ Für Dobersbergs Sektionsleiter Harald Pelz ist das Duell trotz der klaren Favoritenrolle kein Pflichtsieg: „Pflicht ist ein Sieg nicht, aber daheim wollen wir schon die drei Punkte in Dobersberg lassen.“

Zwei brisante Derbys stehen an

Brisant wird’s am Osterwochenende auch im Gmünder Bezirk: Brand-Nagelberg empfängt am Karsamstag im Brander Birkenstadion Litschau zum Derby. Beide Lokalrivalen sind derzeit Tabellennachbarn, die Glaser-Elf liegt auf Rang zehn, die Schrammelstädter auf Platz elf. Letztere sagten am vergangenen Wochenende ihr Heimspiel gegen Raxendorf aufgrund der starken Regenfälle in der Vor-Nacht und den damit verbundenen Platzbeschädigungen ab, Brand-Nagelberg unterlag Gastern deutlich 0:3.

Und auch im Zwettler Bezirk geht’s zeitgleich zur Sache: Der Vierte Schwarzenau empfängt vor heimischer Kulisse den auf dem vorletzten Platz liegenden Lokalrivalen Hartl Haus Echsenbach. Während die Eisenbahner am vergangenen Spieltag in Kautzen last minute noch den Sieg herschenkten, rangen die Echsen Spitzenteam Weitra ein 5:5-Remis ab. Auf dem Papier scheinen die Rollen dennoch klar verteilt, Schwarzenau geht als klarer Favorit ins Derby. Die schon erwähnten Kautzener haben eine weite Auswärtsreise vor der Brust, müssen am Karfreitag nach Raxendorf.

Der Lieblingsgegner wartet

Bezirksduelle stehen zusätzlich noch zwei auf dem Programm: Die drittplatzierten Weitraer bitten im Braustadt-Stadion Aufsteiger Nondorf zum Tanz. Die siebtplatzierte Mager-Elf hatte am Wochenende daheim gegen Tabellenführer Dobersberg insgesamt keine Chance auf Zählbares, unterlag 2:4. Gastern trifft zeitgleich auf „Lieblingsgegner“ Vitis, wie Sektionsleiter Bernhard Immervoll bereits schmunzelte. Und auch Vitis-Sektionsleiter Gerald Dick schlug in dieselbe Kerbe: „Ich möchte dort jetzt mal gewinnen, aber wir sind dort schon in guter Form hingefahren und haben nichts mitgenommen und umgekehrt, das ist ein bisschen verhext.“ Wieder mitmischen können auf Gasterner Seite dann Torjäger Jürgen Höbinger und Mittelfeldmann Nico Dangl, die ihre Rot- beziehungsweise Gelbsperre abgesessen haben.

Lainsitztaler bislang hinter Erwartungen

Noch punktelos im Frühjahr blieb St. Martin bislang hinter den allgemeinen und eigenen Erwartungen. Gegen Dobersberg sahen die Lainsitztaler insgesamt zwar nicht schlecht aus, verloren aber dennoch deutlich 0:3. Und gegen den Letzten Windigsteig waren sie, wie schon erwähnt, die erste Mannschaft, die sich dem SVW in der laufenden Saison geschlagen geben musste. Nun geht’s im Tabellenkeller weiter, ins Lainsitztal reisen am Ostermontag die Ritter aus Rappottenstein. Die belegen derzeit den vorvorletzten Platz, wurden von Vitis zuletzt klar 0:2 besiegt. Holt St. Martin, das mittlerweile auf Rang sechs abgerutscht ist, also erstmals Zählbares im Frühling? Nur eine von einigen Fragen für die nächste Runde.

Die nächste Runde:

Karfreitag, 19.30 Uhr: Raxendorf – Kautzen.

Karsamstag, 16.30 Uhr: Gastern – Vitis, Schwarzenau – Hartl Haus Echsenbach, Brand-Nagelberg – Litschau, Weitra – Nondorf.

Ostermontag, 16.30 Uhr: Dobersberg – Windigsteig, St. Martin – Rappottenstein.