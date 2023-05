Derby als Gipfeltreffen

Schon am Wochenende könnte eine Titel-Vorentscheidung fallen, wenn Dobersberg am Sonntagnachmittag im Spitzenspiel der Runde den Zweiten Gastern empfängt. Sowohl für Dobersbergs Coach Tadeusz Cypka, als auch Sektionsleiter Harald Pelz war im Vorfeld klar: „Wenn wir gewinnen, sind wir durch.“ Keine Rolle spielt der Meistertitel hingegen für Gasterns Sektionsleiter Bernhard Immervoll: „Sie (Dobersberg, Anm.) sind doch sowieso schon durch. Ich bin nur froh, dass es sich rechnerisch nicht ausgeht, dass sie es gegen uns fixieren könnten.“

Erstes Heimspiel

Brisant geht’s am Wochenende aber nicht nur im Gipfeltreffen zwischen dem Ersten und dem Zweiten zu, sondern auch im Tabellenkeller: Erstmals seit Oktober gibt’s nämlich ein neues Schlusslicht, Rappottenstein übernahm die rote Laterne nach der 1:3-Niederlage in Windigsteig von der Hruby-Elf. Als frischgebackener Letzter darf Rappottenstein am Sonntag erstmals in der Rückrunde zu Hause auflaufen – zuletzt war das bekanntlich aufgrund der Umbauarbeiten an der „Festung“ nicht möglich. Erster Heimgegner ist der Achte aus Litschau, der zuletzt das Derby gegen Brand-Nagelberg knapp für sich entschied. Die Glaser-Truppe kreuzt schon am Samstag die Schwerter mit dem Dritten Weitra im Bezirksduell.

St. Martin muss zwei Sperren kompensieren

Keine leichte Aufgabe hat auch Windigsteig selbst vor der Brust, im Bezirksduell geht’s für den nunmehrigen Vorletzten gegen Kautzen. USV-Obmann Karl Kainz betonte bereits im Vorfeld, dass sich sein Team dort stets schwertue. Auch Hartl Haus Echsenbach, das derzeit auf dem vorvorletzten Rang liegt – aber ebenso mitten im Abstiegskampf steckt – wird am Sonntag gehörig gefordert, gastiert in St. Martin. Die Lainsitztaler müssen gleich zwei Sperren (Stefan Teufel – Rot, Dominik Decker – Gelb-Rot) aus dem kuriosen 2:4 in Gastern kompensieren, gehen aber dennoch als klarer Favorit in die Begegnung.

Eröffnet wird die kommende Runde am Freitagabend nicht nur in Windigsteig, sondern auch bei Vitis gegen Nondorf. Für Sektionsleiter Gerald Dick war die Zielvorgabe klar: Daheim werde man auch einen Sieg anpeilen. Die Höbarth-Elf rangiert aktuell auf Platz fünf, Aufsteiger Nondorf auf Rang sieben.

Derzeit auf Platz zehn liegt das einzige Ligateam aus dem Bezirk Melk, der USV Raxendorf. Der empfängt am Sonntagnachmittag zu Hause den Vierten Schwarzenau.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Vitis – Nondorf, Windigsteig – Kautzen.

Samstag, 16.30 Uhr: Brand-Nagelberg – Weitra.

Sonntag, 13.00 Uhr: St. Martin – Hartl Haus Echsenbach; 16.30 Uhr: Dobersberg – Gastern, Rappottenstein – Litschau, Raxendorf – Schwarzenau.