Doppeltes Tauziehen an der Spitze

Die 1. Klasse erlebt derzeit ein Déjà-vu: Mit vier Siegen und einem Remis hält Raxendorf bei 13 Punkten, ist Tabellenführer. Zuletzt war das nach fünf Runden 2021/22 der Fall, als die Melker unter Kottes-Urgestein Rainer Eigner gar bis zum Herbstmeistertitel stürmten – und ihnen erst im Frühjahr der Saft ausging. Als einziges Team neben dem Fünften Schwarzenau sind die Raxendorfer derzeit noch ungeschlagen, haben aber kein einfaches Heimspiel vor der Brust: Am Freitagabend heißt der Gegner Kautzen. Die Simon-Truppe will dem Tabellenführer ein erstes Bein stellen, mit ihm gleichziehen (die NÖN berichtete). „Sie (Raxendorf, Anm.) sind überraschenderweise gut drauf. Es ist alles möglich, aber wir peilen natürlich einen Sieg an“, meinte Kautzens Obmann Karl Kainz. Nach dem souveränen 3:0-Heimerfolg über Aufsteiger Langschlag reisen die Kautzener mit breiter Brust an, nur die Chancenauswertung war zuletzt noch nicht optimal. Vor Selbstvertrauen strotzen werden aber auch die Raxendorfer Hausherren, die am vorangegangenen Spieltag immerhin den mit den Kautzenern punktegleichen Waldhausenern die erste Saisonniederlage zufügten, klar 3:1 siegten.

USV Kautzen Dem Tabellenführer ein Bein stellen

Apropos Waldhausen: Die Zelinksy-Truppe fordert im zweiten Spitzenspiel der Runde den aktuellen Zweiten aus Albrechtsberg. Im zweiten Aufsteiger-Duell nach der Begegnung zwischen Langschlag und Waldhausen in der dritten Runde (0:4) ist die Rollenverteilung keinesfalls klar. Das Momentum könnte für Albrechtsberg sprechen: Die Markel-Truppe fertigte Vizemeister Gastern am vergangenen Wochenende auswärts 4:1 ab, während Waldhausen Raxendorf, wie bereits erwähnt, 1:3 unterlag.

Litschau unter Druck

Brisant wird’s am Freitagabend aber nicht nur in Raxendorf, sondern auch in Schwarzenau: Die noch ungeschlagenen „Eisenbahner“ empfangen das zuletzt gebeutelte Litschau. Die Schrammelstädter, die mit Daniel Kavka, Vit Brabec, Tobias Weisgram und Fabian Fritz derzeit gleich vier Leistungsträger verletzungsbedingt vorgeben müssen, konnten seit der zweiten Runde nicht mehr punkten, halten bei gerade einmal vier Zählern nach fünf Partien. Am vergangenen Wochenende waren es ausgerechnet die Litschauer, die Derbygegner Brand-Nagelberg als erste Mannschaft in einem Pflichtspiel seit Windigsteig im November des Vorjahres unterlagen. „Wir haben sowohl sportlich, als auch personell die Talsohle erreicht“, fand der Sportliche Leiter Ralf Wagesreither nach der Derbypleite klare Worte. Das Aufeinandertreffen mit Schwarzenau werde „ein hartes Stück Arbeit“.

USC Litschau „Haben sportlich und personell die Talsohle erreicht“

Eine schwere Geburt war die Saison bislang im Übrigen nicht nur für Schlusslicht Brand-Nagelberg, sondern auch für Hartl Haus Echsenbach. Die „Echsen“ fuhren erst am vergangenen Spieltag den ersten Dreier und auch generell die ersten Saisonpunkte ein, bezwangen Nondorf 4:1. Nun gastieren die Mrdalj-Mannen als nächstes in St. Martin. Zuletzt trennten sich beide Teams im Mai 2:2, den letzten Sieg im Lainsitztal fuhr Hartl Haus im Oktober 2017 ein, siegte damals knapp 1:0.

„Wir wollen den Schwung mitnehmen“

Nochmals zurück zu den zuvor bereits angesprochenen Brand-Nagelbergern: Nach dem ersten Saisonsieg herrscht beim USV Zuversicht, der Sportliche Leiter Georg Hofmann betonte etwa in Hinblick auf das Duell mit Vitis: „Wir wollen natürlich den Schwung mitnehmen. Ich hoffe auf ein Spiel auf Augenhöhe.“

USV Brand-Nagelberg Große Erleichterung nach Premierensieg - und Hoffnung für die Zukunft

Seit der ersten Runde konnte die Höbarth-Truppe immerhin nicht mehr gewinnen, fuhr zuletzt aber immerhin zwei Punkte in Folge ein. Für Sektionsleiter Gerald Dick kam’s aber dennoch nicht ungelegen, dass die Brander just vorm Aufeinandertreffen mit seiner Mannschaft den ersten Dreier in zehn Monaten bejubelten: „So sind wir wieder hellwach und fokussierter, nehmen es nicht auf die leichte Schulter.“ Beim 1. SV könnte aber Offensivkraft Jakub Sipek ausfallen (die NÖN berichtete).

1. SV Vitis Sektionsleiter Dick: „Verletzung war ein Schock für uns“

Nicht nur einen, sondern gleich sechs Ausfälle plagen indessen derzeit Bezirkskonkurrent Gastern. Deshalb reaktivierte der Vizemeister auch zuletzt Lukas Adam (die NÖN berichtete). Für den USV geht’s diese Woche nach Nondorf. Trotz 1:4-Niederlage gegen Albrechtsberg schlug sich Gastern gut, lieferte eine solide Leistung ab. „Das stimmt mich positiv“, meinte Sektionsleiter Bernhard Immervoll.

USV Gastern Sechs Ausfälle: Gastern reaktiviert Legionär

Ebenfalls mit Verletzungsausfällen kämpfen muss Weitra. Die Braustädter verloren vergangenen Sonntag knapp 3:4 daheim gegen Schwarzenau, rangieren mit vier Punkten auf Platz zehn. Am Sonntagnachmittag gastiert die Doppler-Truppe bei Aufsteiger Langschlag, der seit dem Saisonauftakt nicht mehr anschreiben konnte und mit drei Punkten auf Platz zwölf steht. Favorit ist wohl Weitra, die Begegnung an sich aber ein weiterer Gradmesser: Welcher von beiden Klubs schlittert tiefer in die sich bei einer Niederlage anbahnende Krise?

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Raxendorf – Kautzen, Schwarzenau – Litschau.

Samstag, 16.30 Uhr: Nondorf – Gastern, St. Martin – Hartl Haus Echsenbach, Brand-Nagelberg – Vitis.

Sonntag, 16 Uhr: Waldhausen/NÖ – Albrechtsberg; 16.30 Uhr: Lokomotive Langschlag – Weitra.