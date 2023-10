Duell im Keller: Bezirksderby zwischen Schlusslicht und Vorletztem

Brisant wird’s am kommenden Spieltag am Tabellenende: Schlusslicht Lokomotive Langschlag trifft auswärts auf den Vorletzten Hartl Haus Echsenbach. Gut in Tritt kamen die Bezirkskonkurrenten bislang noch nicht, drei Punkte trennen beide Klubs. Besonders Aufsteiger Langschlag hat mittlerweile eine ordentliche Durstrecke hinter sich, wartet seit dem 2:1-Erfolg am ersten Spieltag gegen Brand-Nagelberg auf den zweiten Saisonsieg. Hartl Haus konnte immerhin schon zwei Partien gewinnen, triumphierte gegen Nondorf 4:1 und gegen Brand-Nagelberg 4:2. Zuletzt unterlagen die „Echsen“ aber im Derby gegen Schwarzenau 1:2, Langschlag verlor gegen Vitis 2:4. Ein Sieg gegen Echsenbach wäre für die „Lok“ ein erster Schritt aus der Krise, während für Hartl Haus ein Dreier den Anschluss an die Konkurrenz wahren würde.

Wir müssen aufpassen, dass wir nicht noch in den Abstiegskampf rutschen. Bernhard Immervoll, Sektionsleiter USV Gastern

Weiter abrutschen will auch Gastern nicht. Der ersatzgeschwächte Vizemeister unterlag am vergangenen Wochenende in Brand 0:1, ist dort weiterhin seit mittlerweile vier Jahren ohne Punktgewinn. Am Sonntagnachmittag empfängt der USV den ESV Schwarzenau. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht noch in den Abstiegskampf rutschen“, warnte auch Gasterns Sektionsleiter Bernhard Immervoll. Noch steht sein Team in der oberen Tabellenhälfte, steht mit elf Zählern auf Rang sieben. Um den Anschluss auf die Spitzenplätze aber ansatzweise zu wahren, wäre ein Sieg gegen die „Eisenbahner“ notwendig.

Ebenso hinter den Erwartungen hinterher hinkt Litschau – die Schrammelstädter verloren am vorangegangenen Spieltag gegen Raxendorf 1:2, treffen am Samstag daheim auf Kautzen. „Litschau ist überraschenderweise abgefallen, aber dort wird es trotzdem schwierig“, meinte Kautzens Obmann Karl Kainz im Vorfeld. Sein Team besiegte zuletzt Weitra klar 3:1.

Vitis fordert den Tabellenführer

Keine leichte Aufgabe hat auch Vitis vor der Brust: Die Höbarth-Elf, bei der Stürmer Jakub Sipek den ganzen Herbst ausfällt (die NÖN berichtete), fordert am Freitagabend Tabellenführer Raxendorf. „Es gibt nichts besseres, als zu Hause gegen den Tabellenführer zu spielen“, meinte 1. SV-Sektionsleiter Gerald Dick, dessen Klub außerdem aktuell in Planungen zur LED-Umrüstung beider Flutlichtanlagen steckt (die NÖN berichtete). Die Raxendorfer visieren in Vitis den dritten Sieg in Folge an, während Vitis nach durchwachsenen Wochen zu Beginn der Saison einen weiteren Schritt Richtung obere Tabellenhälfte machen könnte.

1. SV Vitis Vitis plant LED-Umrüstung der beiden Flutlichtanlagen

Sollten die Raxendorfer aber tatsächlich in Vitis patzen, könnte Waldhausen die Tabellenführung übernehmen – der Aufsteiger müsste dazu aber am Samstagabend Weitra schlagen. Aufgrund der Braustädter Personalsituation keine unlösbare Aufgabe für die zuletzt formstarke Zelinsky-Truppe, die in der vorangegangenen Runde Nondorf ungefährdet 4:1 bezwang.

Setzt St. Martin die Serie fort?

Die Nondorfer wiederum müssen am Sonntagnachmittag mit St. Martin die Schwerter kreuzen. Im Bezirksduell haben die Lainsitztaler aktuell auf dem Papier die Nase vorn, sind immerhin seit der knappen 1:2-Niederlage am ersten Spieltag gegen den jetzigen Ersten aus Raxendorf unbesiegt. Die Lainsitztaler mischen dadurch auch vorn mit, rangieren derzeit auf Platz vier – vier Zähler fehlen auf Platz eins.

Nur einen Punkt weniger hat der ebenso starke Aufsteiger Albrechtsberg auf dem Konto. Zuletzt unterlag der USV eben jenem St. Martin 1:3, musste die zweite Saisonniederlage einstecken. Nächster Gegner für die Markel-Elf ist am Samstagabend Brand-Nagelberg. Die Dangl-Truppe machte durch den 1:0-Erfolg über Gastern vier Tabellenplätze gut, steht derzeit auf Platz neun.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Vitis – Raxendorf (Anderl).

Samstag, 15.30 Uhr: Litschau – Kautzen (Haselbeck); 18 Uhr: Albrechtsberg – Brand-Nagelberg (Kolm); 20 Uhr: Waldhausen/NÖ – Weitra (Kastenhofer).

Sonntag, 15.30 Uhr: Gastern – Schwarzenau (Kocyigit), Hartl Haus Echsenbach – Lokomotive Langschlag (Yalcin), Nondorf – St. Martin (Marchsteiner).