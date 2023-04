Englische Woche steht an

Es wird ein intensives Wochenende. Das stand praktisch schon vor zwei Wochen fest, als die gesamte 17. Runde aufgrund der Regen- und Schneefälle abgesagt werden musste. Drei dieser sieben Partien werden nun am Montag nachgetragen, das schon in Runde 16 wegen des Wetters abgesagte Derby zwischen Brand-Nagelberg und Litschau wurde ebenso auf den Staatsfeiertag verlegt. Besonders brisant: Der Derby-Ausgang ist völlig offen, auf Augenhöhe gehen beide Teams ins Spiel – aktuell sind die Lokalrivalen nämlich sogar punktegleich. Ob das am Montag auch zum Anpfiff so sein wird, ist aber offen. Denn sowohl Brand-Nagelberg als auch Litschau haben bereits am Samstag ein weiteres Match vor der Brust: Während die Glaser-Elf bei Bezirksrivale Nondorf gastiert, geht’s für die Schrammelstädter darum, sich von der Abstiegszone weiter zu entfernen. Daheim empfangen die Litschauer nämlich Schlusslicht Windigsteig. Für SVW-Obmann Gerhard Lamatsch vor allem aufgrund eines möglichen Trainereffekts nach dem Coach-Wechsel in der Schrammelstadt eine schwere Aufgabe, aber: „Vielleicht schaffen wir es, dass wir ein ‚Kerndl‘ mitnehmen.“ Eine noch viel wichtiger Partie bestreiten die Windigsteiger dann am Montag: Im direkten Duell empfängt die Hruby-Truppe den Vorletzten Rappottenstein. „Das wird ein Sechs-Punkte-Spiel“, hielt Lamatsch fest. Es zähle nur der Sieg.

Daheim werden wir wieder anders auftreten Karl Kainz, Obmann USV Kautzen

Auch Gastern hat gleich zwei Spiele binnen drei Tagen zu bestreiten: Für die Sikorski-Mannen geht’s am Samstag gegen Rappottenstein, am Montag dann gegen St. Martin – beide Male wird beim USV gekickt. „St. Martin ist ein super Gegner, das wird schwer. Gegen Rappottenstein wollen wir schon gewinnen, das wäre schade, da etwas liegen zu lassen“, blickte Gasterns Sektionsleiter Bernhard Immervoll auf die englische Woche.

Die gerade erwähnten Lainsitztaler fordern am Freitagabend außerdem auch Gasterns Lokalrivalen Kautzen. Die Pabousek-Elf unterlag zuletzt deutlich 0:3 in Vitis, Obmann Karl Kainz legte sich bezüglich des Spiels gegen St. Martin bereits fest: „Da werden wir wieder anders auftreten.“ Neben Kautzen haben Weitra, Raxendorf, Echsenbach und Vitis keine Doppelrunde zu bestreiten.

Derbytime in Echsenbach

Die letzteren beiden treffen dafür am Samstagnachmittag im brisanten Derby aufeinander. „Ein Derby hat immer eigene Gesetze“, merkte Vitis-Sektionsleiter Gerald Dick bereits im Vorfeld an, die Tabellensituation sei nicht ausschlaggebend. Hartl Haus sei besser als im Herbst, sagte er außerdem. Eine leichte Aufgabe wird es für die abstiegsgefährdeten „Echsen“ beim Fünften aber nicht.

Bezwingt Schwarzenau den Dominator erneut?

Raxendorf und Weitra müssen wie gesagt ebenso nicht zweimal ran, treffen dafür am Sonntagnachmittag aufeinander. Die Melker mussten zuletzt in Nondorf eine klare 2:5-Niederlage einstecken, die Braustädter triumphierten dafür über Schwarzenau 3:1.

Aufsteiger Schwarzenau bittet schon am Freitagabend dafür zum Spitzenspiel der Runde, Gegner der Erlebach-Elf ist Spitzenreiter Dobersberg. USV-Sektionsleiter Harald Pelz meinte bereits nach dem doch knappen 3:1-Arbeitssieg über Rappottenstein: „Es zeichnet sich ab, dass wir jetzt dann einmal verlieren werden.“ Verlieren wolle man aber nicht gegen denselben Gegner zweimal. Denn: Schwarzenau ist die einzige Mannschaft, die in der laufenden Saison Dominator Dobersberg bog und besiegte den Tabellenersten im Herbst 4:3. Gelingt den Eisenbahnern, die am Montag im Aufsteigerduell außerdem noch Nondorf fordern, erneut die Überraschung?

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Schwarzenau – Dobersberg, Kautzen – St. Martin.

Samstag, 16.30 Uhr: Nondorf – Brand-Nagelberg, Litschau – Windigsteig, Hartl Haus Echsenbach – Vitis, Gastern – Rappottenstein.

Sonntag, 13 Uhr: Weitra – Raxendorf.

Nachtragsspiele:

Montag (Staatsfeiertag), 15.30 Uhr: Brand-Nagelberg – Litschau; 16.30 Uhr: Gastern – St. Martin, Nondorf – Schwarzenau; 17 Uhr: Windigsteig – Rappottenstein.