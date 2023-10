Gelingt Weitra der erste Sieg in Vitis seit über neun Jahren?

Lange Durstrecken können Weitra und Gastern in der kommenden Runde beenden: Die Braustädter gastieren ihrerseits in Vitis, konnten dort seit mittlerweile fast neuneinhalb Jahren keinen vollen Erfolg mehr einfahren, siegten beim 1. SV zuletzt am 18. April 2014 2:1. Generell sind die Weitraer bereits seit über sieben Jahren gegen die Vitiser ohne Sieg, fuhren den bislang letzten am 28. Mai 2016 ein, triumphierten damals zu Hause knapp 2:1. Auch heuer ist die Doppler-Truppe auf dem Papier nicht der Favorit, steht nach einem von Ausfällen geprägten Saisonstart derzeit „nur“ auf Rang zehn. Drei Punkte fehlen auf Vitis auf Rang acht, auch eine starke Aufholjagd nach 0:3-Rückstand gegen Litschau reichte zuletzt nur zu einer knappen 3:4-Niederlage. Vitis hingegen knöpfte zuletzt mit Raxendorf und Kautzen zwei Spitzenteams einen Punkt ab und ist seit vier Spieltagen unbesiegt. „Es wird sehr schwierig gegen Weitra“, meinte Vitis-Sektionsleiter Gerald Dick dennoch. Immerhin kehrte Vitis-Stürmer Jakub Sipek zuletzt mit einem Tor nach Verletzungspause zurück, zog sich doch keinen Kreuzbandriss zu (die NÖN berichtete).

1. SV Vitis Entwarnung bei Legionär: Doch kein Kreuzbandriss

Eine Negativserie kann auch Vizemeister Gastern beenden. Der USV hat am Sonntag ein Heimspiel gegen Raxendorf vor der Brust, hat den derzeitigen Tabellenführer seit mittlerweile über sechs Jahren beziehungsweise drei Heimspielen nicht mehr bezwingen können. Der bis dato letzte Gasterner Heimsieg gegen das Team aus dem Melker Bezirk lässt sich auf den 1. Oktober 2017 datieren, damals gab’s eine 8:1-Machtdemonstration. Favorit ist der Vizemeister heuer aber aufgrund der Tabellensituation auf dem Papier nicht, immerhin die vergangenen zwei Spiele konnten die Gasterner beide gewinnen, siegten zuletzt 4:2 bei Schlusslicht Langschlag. Immerhin feierte gegen die „Lok“ aber Routinier und Sommerneuzugang Michael Polt nach seiner verletzungsbedingten Zwangspause sein Comeback (die NÖN berichtete).

USV Gastern Routinier feierte Rückkehr nach Verletzungspause

Spannung an der Spitze

Für den Tabellenletzten Langschlag, der nach wie vor seit dem 2:1 gegen Brand-Nagelberg in Runde eins auf den zweiten Saisonsieg wartet, heißt der nächste Gegner Aufsteiger Albrechtsberg. Der USV siegte zuletzt in Schwarzenau 3:1, schob sich auf Rang drei vor. Generell wurd’s an der Spitze enger, lediglich drei Punkte fehlen der Markel-Elf, Waldhausen und Kautzen auf Tabellenführer Raxendorf. Waldhausen konnte zuletzt St. Martin 3:1 besiegen, trifft diese Woche auswärts auf Litschau.

1. Klasse Waldviertel Litschau rüstet sich für den Umbau im Winter

Kautzen wiederum remisierte zuletzt 3:3 gegen Vitis, muss diese Woche zum Vorletzten nach Echsenbach. Von einem Pflichtsieg wollte Kautzens Obmann Karl Kainz deshalb dennoch nicht sprechen, stellte aber klar: „Wir wollen jetzt jedes Spiel gewinnen.“ Fraglich sind aber Thomas Pany und Ondrej Tomovic, die sich zuletzt verletzten – besonders Kapitän Pany wird wohl mit seiner Achillessehnen-Blessur länger ausfallen. Tomovic zog sich eine Wunde am Knöchel zu, könnte aber schon wieder auflaufen (die NÖN berichtete).

1. Klasse Waldviertel Vorlesungsende verzögerte Derby-Anpfiff

Bezirksduell nach Torspektakel

Turbulent war am vergangenen Wochenende auch das 5:5 zwischen Brand-Nagelberg und Nondorf. Diese Woche muss die Dangl-Truppe im Gmünder Bezirksduell nach St. Martin, die Mager-Elf wiederum fordert daheim Schwarzenau.

Die nächste Runde:

Samstag, 15 Uhr: St. Martin – Brand-Nagelberg (Eder); 18 Uhr: Albrechtsberg – Lokomotive Langschlag (Tarhan); 19.30 Uhr: Vitis – Weitra (Sungur).

Sonntag, 15 Uhr: Gastern – Raxendorf (Kern), Hartl Haus Echsenbach – Kautzen (Deimel), Litschau – Waldhausen (Erkol), Nondorf – Schwarzenau (Ünlü).