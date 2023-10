Gipfeltreffen: Erster Raxendorf fordert Verfolger Albrechtsberg

Während im Vorjahr der spätere Meister aus Dobersberg schon im Herbst allen anderen Teams deutlich den Rang ablief, geht’s heuer an der Spitze in der 1. Klasse Waldviertel eng zu: Derzeit führt Raxendorf die Tabelle mit 24 Punkten an, dahinter folgen Albrechtsberg und Waldhausen mit 23 beziehungsweise 21 Zählern. Mit Kautzen, St. Martin, Gastern , Vitis, Nondorf und Schwarzenau haben neben den aktuellen Top-Drei sogar noch sechs weitere Teams rein rechnerisch noch eine Chance auf die Winterkrone – wenngleich es besonders für die letzteren drei praktisch nur mehr am Papier drin ist.

Eine kleine Vorentscheidung um den Herbstmeistertitel könnte aber nun am Wochenende fallen: Tabellenführer Raxendorf empfängt am Sonntag zu Hause Verfolger Albrechtsberg. Mit einem Triumph könnten die Melker den Vorsprung bei dann noch zwei verbleibenden Runden auf vier Punkte ausbauen – entschieden wäre der Kampf um den „Titel ohne Mittel“ damit noch nicht. Bei einem Remis zwischen den beiden Spitzenmannschaften könnte es dafür mit Waldhausen einen lachenden Dritten geben: Die Zelinsky-Elf empfängt nämlich mit Brand-Nagelberg ein vermeintlich leichtes Los, könnte durch einen Sieg aufschließen. Die Chancen stehen auf dem Papier gut: Immerhin haben die Brand-Nagelberger die vergangenen drei Spiele nicht gewinnen können, kassierten am vorangegangenen Wochenende ein herbes 0:9-Debakel in St. Martin. Waldhausen remisierte zuletzt in Litschau 2:2.

Schwarzenau im Formtief

Das schon angesprochene St. Martin konnte durch die Deklassierung der Dangl-Elf im Bezirksduell logischerweise ordentlich Selbstvertrauen tanken, hat das zweite Heimspiel in Folge vor der Brust: Am Samstagnachmittag geht’s für den SC gegen Schwarzenau. Die „Eisenbahner“ befinden sich derzeit in einem Formtief, unterlagen am Wochenende überraschend in Nondorf 1:3 und verloren generell die vergangenen drei Spiele allesamt. Die Erlebach-Truppe rutschte mittlerweile dadurch auf Rang neun ab.

Nondorf wiederum konnte die vergangenen drei Partien gewinnen – und hat gute Chancen, die Serie in der anstehenden Runde fortzusetzen: Am Sonntagnachmittag gastiert die Mager-Truppe nämlich beim gebeutelten Schlusslicht in Langschlag. Die „Lok“ wartet nach wie vor seit dem 2:1 über Brand-Nagelberg auf den zweiten Saisonsieg, musste sich zuletzt Albrechtsberg im Aufsteiger-Duell klar mit 0:3 geschlagengeben.

Einen weiteren kleinen Schritt aus der sportlichen Krise setzte zuletzt dafür Litschau, rang nach dem 4:3-Sieg über Weitra am Wochenende Waldhausen ein 2:2-Remis ab. Dieses Wochenende treffen die Schrammelstädter auf Vitis. „Wir wollen dort auf jeden Fall etwas mitnehmen“, betonte Sektionsleiter Gerald Dick im Vorfeld. Für Weitra wiederum geht’s schon am Samstag gegen Hartl Haus Echsenbach. Der eigentliche Nachzügler bezwang überraschenderweise Kautzen am vergangenen Wochenende deutlich 3:0, konnte den dritten Saisonsieg einfahren und die Abstiegszone verlassen – tauschte Plätze mit Brand-Nagelberg.

Derby steht am Programm

Dreifach bitter war der enttäuschende Gastauftritt in Echsenbach für Kautzen: Die beiden Legionäre Adam Smid und Ondrej Tomovic verletzten sich (die NÖN berichtete). Ausgerechnet nun hat der USV das prestigeträchtige Heimderby gegen Lokalrivale Gastern vor der Brust. „Es wird ein besonders Spiel“, waren sich sowohl Kautzens Obmann Karl Kainz, als auch Gasterns Sektionsleiter Bernhard Immervoll sicher.

Die nächste Runde:

Samstag, 15 Uhr: St. Martin – Schwarzenau (Anderl), Weitra – Hartl Haus Echsenbach (Kremser); 16 Uhr: Kautzen – Gastern (Prochazka); 19.30 Uhr: Waldhausen/NÖ – Brand-Nagelberg (Wallner).

Sonntag, 14 Uhr: Lokomotive Langschlag – Nondorf (Markus), Litschau – Vitis (Marchsteiner), Raxendorf – Albrechtsberg (Kaiblinger).