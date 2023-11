Gute Ausgangslagen fürs Frühjahr schaffen

Am vergangenen Spieltag fiel bereits die wichtigste Entscheidung der Hinrunde: Raxendorf setzte sich gegen Albrechtsberg mit 3:0 durch und sich selbst die Winterkrone auf (die NÖN berichtete). Mittlerweile außerdem fix: Lokomotive Langschlag überwintert als Schlusslicht, unterlag zuletzt Nondorf knapp 0:1. Besonders in der Offensive will die „Lok“ im Winter nachbessern (die NÖN berichtete), hat zuvor aber noch ein Spiel vor der Brust: Auswärts gastieren die Langschlager erstmals seit 29 Jahren wieder in St. Martin (die NÖN berichtete), das am vorangegangenen Wochenende 1:2 gegen Schwarzenau verlor – und dadurch gleich vier Tabellenränge hinab auf Platz neun rutschte. Ein Umstand, der verdeutlicht, wie eng es in der Liga zugeht. Langschlag hat dennoch derzeit schon sechs Punkte Rückstand aufs rettende Ufer und Hartl Haus Echsenbach auf dem ersten Nichtabstiegsplatz – der zweite Saisonsieg gegen die Lainsitztaler vor der Winterpause wäre also ein essentieller Schritt, um nicht noch mehr ins Hintertreffen zu geraten. Echsenbach empfängt nämlich Litschau, hat also durchaus realistische Chancen auf drei Punkte. Die Schrammelstädter kamen zuletzt weiterhin nicht gut in Tritt, unterlagen gegen Vitis 1:3.

Raxendorf - Albrechtsberg Raxendorf gewinnt Spitzenspiel und ist Herbstmeister

1. Klasse Waldviertel Langschlag-Trainer: „Wir haben keinen Stürmer“

1. Klasse Waldviertel Nach 29 Jahren: Die Lok braust wieder nach St. Martin

Auch derzeit auf einem Abstiegsplatz zu finden ist der USV Brand-Nagelberg. Die Dangl-Elf kassierte zuletzt eine deutliche 1:5-Abfuhr in Waldhaus

en, fordern zum Hinrunden-Abschluss im heimischen Birkenstadion Schwarzenau. Die „Eisenbahner“ konnten am Wochenende ihre zwischenzeitliche Negativserie beenden, besiegten St. Martin 2:1.

Wer werden Raxendorfs härteste Konkurrenten?

Interessant wird’s am letzten Spieltag vorm Winter auch trotz Raxendorfs fixem Herbstmeistertitel an der Spitze: Welche Teams können sich hinter der Überraschungsmannschaft für die zweite Hälfte des Titelkampfes im Frühling positionieren?

Hinter den Raxendorfern rangieren mit Waldhausen und Albrechtsberg derzeit zwei Aufsteiger. Die Zelinsky-Elf fordert ihrerseits Vitis, die im Herbst einen durchwachsenen Start verzeichneten, mittlerweile aber auf Rang sechs stehen. „Wir freuen uns, gegen den Zweiten zu Hause zu spielen und wollen ihn ärgern“, stellte Vitis-Sektionsleiter Gerald Dick klar. Albrechtsberg wiederum empfängt den Fünften Kautzen, der mit einem Auswärtssieg mit dem Aufsteiger gleichziehen könnte – aber ersatzgeschwächt antreten wird müssen, mit Adam Smid und Ondrej Tomovic werden wohl beide Legionäre verletzt fehlen. „Jeder Punkt zählt, wenn man im Frühjahr vorne dabei sein will“, betonte Kautzens Obmann Karl Kainz im Vorfeld. Und auch das dritte Waidhofner Team im Bunde, der USV Gastern, will sich eine noch bessere Ausgangslage fürs Frühjahr sichern: Drei Punkte fehlen dem Vizemeister auf Platz zwei, mit einem Sieg würden sie mit 24 Zählern überwintern – genauso vielen, wie im Vorjahr. „Wenn wir gewinnen, würden wir eigentlich fast so gut dastehen, wie vorige Saison – aber dazu müssen wir erst einmal gewinnen und das wird gegen Weitra nicht leicht“, blickte Sektionsleiter Bernhard Immervoll der abschließenden Aufgabe entgegen. Am vorangegangenen Wochenende feierten die Gasterner einen knappen 1:2-Derbysieg bei Lokalrivale Kautzen, wo sich Defensivmann Filip Ardamica verletzte. Weitra bezwang zuletzt Echsenbach mit 4:1,

Die letzte Runde der Herbstsaison:

Samstag, 14 Uhr: Nondorf – Raxendorf (Kolm), St. Martin – Lokomotive Langschlag (Wallner), Brand-Nagelberg – Schwarzenau (Popov); 18 Uhr: Vitis – Waldhausen/NÖ (Romaniuk).

Sonntag, 14 Uhr: Albrechtsberg – Kautzen (Kainberger), Gastern – Weitra (Steininger), Hartl Haus Echsenbach – Litschau (Cosic).