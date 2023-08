Hochkarätige Ausfälle prägen Saison-Anpfiff

In Raxendorf steigt das Eröffnungsspiel der Saison 2023/24 der 1. Klasse Waldviertel. Die Melker, deren Kader im Sommer doch einige Veränderungen durchmachte und denen mit Jan Dvorak und Radomir Chylek gleich zwei Schlüsselspieler abhandenkamen, empfangen zum Saisonauftakt St. Martin. Die Lainsitztaler sind dabei nur eins von vielen Teams, dem zum Start der neuen Spielzeit ein wichtiger Leistungsträger fehlt: Kapitän und Defensivmann Andreas Wandl zog sich im Test gegen Arbesbach einen Kreuzbandriss zu, wird wohl die gesamte Saison ausfallen. Gleiches gilt vermutlich auch für Gasterns Simon Premm, der sich im Vorbereitungsmatch gegen Schweiggers seinen bereits dritten Kreuzbandriss zuzog - und das mit gerade einmal 19 Jahren. Den Ausfall des Defensivmannes zu kompensieren werde schwer, betonte zuletzt auch USV-Sektionsleiter Bernhard Immervoll in Hinblick auf das Auftaktspiel in Litschau.

Gleich drei Ausfälle zum Auftakt hat außerdem der 1. SV Vitis zu verzeichnen: Jener Klub, der erst kürzlich gezwungenermaßen den Obmann tauschte, hat zum Saisonstart ein Heimderby gegen Hartl Haus Echsenbach vor der Brust. Nicht mit von der Partie wird Florian Klinger sein, der an einer Zerrung laboriert. Julian Eigner und Tobias Süss haben außerdem noch mit Verletzungen aus der Vorsaison zu kämpfen.

Viele Fragezeichen gibt's indessen auch beim SV Weitra: Die Braustädter empfangen zum Saisonstart Aufsteiger Albrechtsberg, die Einsatzchancen von gleich drei Stützen sind in der Schwebe. Roman Wermke, Martin Popelka und Jiri Havelka sind nach wie vor nämlich nicht komplett fit. Fix fehlen wird außerdem Tobias Rozliwka. Wie der Doppler-Truppe geht's außerdem auch Brand-Nagelberg. Der USV wird zum Auftakt auf die Dienste von Petr Sulek und Georg Hofmann verzichten müssen, möglicherweise auch auf Abwehrchef Marcel Schindl. Die Dangl-Elf wird bei Aufsteiger Lokomotive Langschlag empfangen.

Waldhausen-Trainer Zelinsky gesperrt

Der dritte Aufsteiger im Bunde, Waldhausen, trifft indessen auswärts im Bezirksduell auf Schwarzenau. Kurios: Dem SVW fehlt zum Saisonstart sogar der Trainer (die NÖN berichtete). Coach Patrik Zelinsky sah im Meistercup-Duell gegen Albrechtsberg nämlich glatt Rot - die Bewerbs-übergreifend gilt (anders als eine gelb-rote Karte).

SV Waldhausen Wegen Roter Karte im Cup: Zelinsky verpasst den Saisonauftakt

Aus dem Vollen schöpfen kann dafür der SCU Koller Nondorf. Die Mager-Truppe kreuzt zum Auftakt mit dem USV Kautzen die Schwerter - der wiederum nicht das volle Programm aufbieten wird können. Seit fast einem Jahr fehlt immerhin Stürmer Michal Veselsky, außerdem mit einer Verletzung aus der Vorsaison Abwehrchef Dominik Kainz.

Die nächste Runde

Freitag, 19 Uhr: Raxendorf - St. Martin; 19.30 Uhr: Vitis - Hartl Haus Echsenbach.

Samstag, 17.30 Uhr: Kautzen - Nondorf, Lokomotive Langschlag - Brand-Nagelberg, Litschau - Gastern, Weitra - Albrechtsberg.

Sonntag, 17.30 Uhr: Schwarzenau - Waldhausen.