Kautzen und Vitis vor brisantem Bezirksderby

Hochspannend könnte es am Samstagabend werden: Auf der Edwin-Kolar-Sportanlage in Kautzen fordert der USV Bezirksrivale Vitis. Nach drei Spielen ohne Niederlage in Folge sind die Vitiser, die zu Beginn der Saison noch kriselnden, in guter Form. Gleiches gilt für Kautzen, das zuletzt durch eine fulminante Aufholjagd in Litschau noch 4:3 siegten (die NÖN berichtete) und damit einen Punkt an Tabellenführer Raxendorf heranrückten – weil Vitis den Tabellenführer in Überzahl an den Rand einer Niederlage brachte und letztlich einen Punkt abluchste. In Schlagdistanz zum Tabellenersten wollen die Kautzener logischerweise bleiben, werden dafür aber wohl Vitis schlagen müssen. Raxendorf empfängt nämlich den Vorletzten aus Echsenbach, muss gegen Hartl Haus aber auf den rotgesperrten Einser-Torwart Petr Mendl verzichten. Alexander Bayerl wird ihn ersetzen. Alles andere als ein Raxendorfer Sieg gegen die „Echsen“ wäre dennoch überraschend.

Wie schon 2019 Kautzen mit Déjà-vu-Aufholjagd in Litschau

Einen harten Brocken hat auch Schlusslicht Langschlag vor der Brust: Daheim empfängt die „Lok“ Vizemeister Gastern, der zuletzt Schwarzenau 2:0 besiegte. Langschlag remisierte im Kellerduell gegen Echsenbach 2:2. Dennoch warnte Gasterns Sektionsleiter Berhard Immervoll vom Schlusslicht: „Es ist alles offen. Wir kennen den Platz und die Atmosphäre dort nicht.“

Zwei Bezirksderbys im Bezirk Gmünd

Gleich zwei Bezirksduelle stehen indessen am Wochenende im Bezirk Gmünd auf dem Programm: Schon am Samstagnachmittag trifft Brand-Nagelberg auf Nondorf. Die Dangl-Elf musste sich zuletzt Aufsteiger Albrechtsberg geschlagen geben, der SCU bezwang dafür Bezirkskonkurrent St. Martin deutlich 3:0. Außerdem kreuzen zur gleichen Zeit Weitra und Litschau die Schwerter. Und während die Schrammelstädter gegen Kautzen knapp 3:4 verloren, feierten die Braustädter zuletzt einen Überraschungserfolg gegen Aufsteiger Waldhausen. Die Waldhausener müssen ihrerseits am Sonntagnachmittag gegen St. Martin ran, das bereits erwähnte Albrechtsberg trifft auf Schwarzenau.

Die nächste Runde:

Samstag, 15.30 Uhr: Brand-Nagelberg – Nondorf (Deimel), Schwarzenau – Albrechtsberg (Mayer), Weitra – Litschau (Wallner); 18 Uhr: Kautzen – Vitis (Kern).

Sonntag, 15.30 Uhr: Raxendorf – Hartl Haus Echsenbach (Steingruber), Lokomotive Langschlag – Gastern (Schachner), Waldhausen/NÖ – St. Martin (Kaiblinger).