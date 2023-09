Nach dem Derby ist vor dem Derby – in diesen Tagen zumindest für den ESV Schwarzenau. Die Erlebach-Elf, die bis zum vergangenen Wochenende zuletzt die einzige noch ungeschlagene Mannschaft war, kassierte im Auswärtsderby am vorangegangenen Freitag die erste Saisonniederlage, unterlag 2:3. Dadurch setzten die Vitiser, bei denen Stürmer Jakub Sipek den gesamten Herbst ausfallen wird (die NÖN berichtete), ihre Serie gegen den Lokalrivalen fort: In den vergangenen 15 Jahren verlor der 1. SV auf eigener Anlage nie gegen die „Eisenbahner“. Kommendes Wochenende gastiert die Höbarth-Elf am Samstagnachmittag bei Schlusslicht Lokomotive Langschlag, während für die Schwarzenauer schon das nächste Derby ansteht: Am Samstagabend empfängt der ESV vor heimischer Kulisse Bezirksrivale Hartl Haus Echsenbach, der zuletzt beim 4:2 gegen Brand-Nagelberg den zweiten Saisonsieg einfuhr.

Apropos Langschlag – der Tabellenletzte wartet weiterhin seit dem 2:1 über Brand-Nagelberg in Runde eins auf den zweiten Saisondreier, wurde am vergangenen Wochenende in Litschau 2:6 abgeschossen. Obwohl es bei den Schrammelstädtern zuletzt auch kriselte, besonders der Verletzungsteufel wütet (die NÖN berichtete). Für den USC geht’s diese Woche am Samstagabend zum Tabellenführer nach Raxendorf.

Eröffnet wird der Spieltag schon am Freitagabend in Kautzen. Der USV, der zuletzt gegen Aufsteiger Waldhausen erstmals seit elf Monaten ein Heimspiel verlor und zu Hause kein Tor schoss (die NÖN berichtete), sowie damit auch die Tabellenführung verspielte, kann die nächste Heimserie starten: Denn für die Simon-Elf steht das zweite Heimspiel in Folge an – es geht gegen Nachzügler Weitra. Die Braustädter rangieren derzeit auf Rang elf, verloren am vergangenen Wochenende 1:3 gegen Überraschungsteam Raxendorf.

Brisant wird’s am Sonntagnachmittag im Brander Birkenstadion: Der zuvor bereits erwähnte USV empfängt in der kommenden Runde Vizemeister Gastern, der ihrerseits damit gegen Ex-Trainer Markus Dangl antreten muss. Die Vorzeichen stehen schlecht: Immerhin holten die Gasterner seit 2019 keinen Punkt mehr in Brand (die NÖN berichtete).

Zeitgleich zum Duell zwischen Gastern und Brand-Nagelberg empfängt St. Martin außerdem Aufsteiger Albrechtsberg. Die Albrechtsberger remisierten zuletzt 3:3 gegen Nondorf, während die Lainsitztaler in Gastern 2:2 spielten. Die angesprochenen Nondorfer wiederum haben nach der Markel-Elf die nächste Auswärtspartie bei einem Aufsteiger vor der Brust, gastieren am Samstagabend in Waldhausen – wo aufgrund eines Personalengpasses am vergangenen Wochenende sogar Damir Grabovac mit fast 54 Jahren nochmals auflief (die NÖN berichtete). Einen erneuten Einsatz schloss er aus.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Kautzen – Weitra (Marchsteiner).

Samstag, 16 Uhr: Lokomotive Langschlag – Vitis (Ratzberger); 18 Uhr: Raxendorf – Litschau (Jazayeri), Schwarzenau – Hartl Haus Echsenbach (Kolm); 19 Uhr: Waldhausen/NÖ – Nondorf (Bayrakdar).

Sonntag, 16 Uhr: St. Martin – Albrechtsberg (Flatzelsteiner), Brand-Nagelberg – Gastern (Erkol).